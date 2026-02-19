Обов’язкова ідентифікація абонентів — чи вимагатимуть в українців паспорт при покупці SIM-карт

Людина тримає паспорт і SIM-карти. Фото: УНІАН

В Україні знову заговорили про необхідність прив'язки SIM-карт до конкретного користувача. Однак реалізувати обов’язкову ідентифікацію абонентів наразі фактично нереально. Відповідно, впровадження реєстрації SIM-карт за паспортними даними поки що не планується.

Про те, чому Україна поки що не готова вводити обов’язкову ідентифікацію користувачів мобільного зв’язку за паспортними даними, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на публікацію народного депутата Олександра Федієнка.

Що заважає запровадити ідентифікацію власників SIM-карт

Депутат зазначив, що проблема кіберзлочинності та шахрайства дійсно існує, і ідентифікація могла б знизити зловживання. Однак основна перешкода — економічна: більшість українців користується передплаченими SIM-картами, які продають без перевірки документів.

Наразі оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell продають стартові пакети легко і швидко, що забезпечує високі обсяги продажів.

"Їхня модель працює дуже просто, людина купує SIM швидко і просто без договорів, без перевірок, без зобов’язань. Чим легше купити, тим більше продажів. У кожному магазині можна купити цей товар", — пояснив депутат.

Впровадження обов’язкової ідентифікації вимагало б значних інвестицій у цифрову інфраструктуру та зміну бізнес-процесів. За оцінками, запуск електронної системи реєстрації може зайняти до року, а повна ідентифікація — до двох років.

Скільки грошей можуть втратити оператори через ідентифікацію SIM-карт

За даними Національної комісії з регулювання електронних комунікацій, у першій половині 2025 року в Україні було близько 47,9 млн активних SIM-карт. Середній дохід від одного користувача становив приблизно 135 грн на місяць, що формує понад 6,4 млрд грн щомісяця для ринку.

За оцінками Федієнка, зменшення кількості SIM-карт на 10% означатиме втрати для операторів близько 7,8 млрд грн на рік.

Він також додав, що без чіткої політичної підтримки запровадити таку реформу буде складно, бо вплив великих телеком-компаній може переважити аргументи безпеки.

Раніше ми писали, що з 18 лютого мобільний оператор lifecell перестав підключати нових абонентів до тарифу "Турбота", який створювався для людей старше 55 років.

Також ми розповідали, що Київстар повідомив користувачів про зміни у тарифі "SIM для пристроїв", який не змінювався вже 11 років. Через активне використання послуги компанія планує підвищити її вартість разом із обсягом доступних послуг.