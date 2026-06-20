Пенсионная реформа в Украине: финансист объяснил, стоит ли ожидать повышения выплат

Реформа пенсионной системы: экономист объяснил, что поможет поднять выплаты
В Украине активно обсуждается реализация реформы пенсионного обеспечения. Минимальные выплаты по состоянию на 2026 год находятся на уровне нескольких тысяч гривен, чего не хватает на покрытие базовых нужд. Однако денег в государственном бюджете на повышение сумм нет.
Об этом рассказал финансист и экономист Сергей Фурса в эфире Новини.LIVE.
Где взять деньги на пенсионную реформу
Пенсионеры в Украине получают выплаты по солидарной системе, когда действующие налогоплательщики делают взносы в Пенсионный фонд, обеспечивая себя страховым стажем. Однако давно ведутся дискуссии о целесообразности реформы и внедрении новых моделей совместно с повышением минимальной суммы.
В то же время спикер заявил, что все разговоры об увеличении выплат для пенсионеров разбиваются о нехватку средств в госбюджете. Ведь экономика Украины не способна в условиях полномасштабной войны генерировать большее количество поступлений для финансирования социального сектора.
"Сейчас пенсию нам обеспечивают налогоплательщики ЕС. Можем ли мы прийти к ним и сказать: "Дайте больше денег"? Вряд ли. Во-вторых, даже если мы возвращаемся к нормальности, все равно больше денег наша экономика не генерирует", — констатировал Сергей Фурса.
По его словам, частично решить эту проблему поможет детенизация. Ведь многие предприниматели продолжают уклоняться от налогов, не оформляя сотрудников официально и выдавая им зарплаты "в конвертах". Также физические лица не спешат выполнять финансовые обязательства, уплачивая налоги с посторонних доходов.
Как может выглядеть пенсионная реформа
Председатель комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал в собственном Telegram-канале, что ориентировочно в июле 2026 года планируется презентация финального варианта пенсионной реформы. Она может включать такие изменения для украинцев:
- установление базовой гарантированной выплаты на уровне реального прожиточного минимума;
- ввод накопительной модели;
- пересмотр несправедливой формулы начисления выплат и индексации;
- установление профессиональных пенсий, которые заменят "клановые" и будут зависеть от уровня уплаченного ЕСВ;
- утверждение равных пенсий для мобилизованных военных и служащих по контракту.
Именно такие основные нормы предложил заложить в пенсионную реформу Даниил Гетманцев. Он также выступает за активную детенизацию, которая должна помочь существенно повысить поступления в государственный бюджет для дальнейшего финансирования социального сектора.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что период ухода за ребенком до трех лет может быть отнесен к страховому стажу. Это положительно повлияет на право выхода на пенсию и размер государственных выплат. Однако необходимо предоставить подтверждающие документы.
Также Новини.LIVE рассказывали, что люди со 2 группой инвалидности в Украине имеют право на некоторые льготы от государства. Речь идет о трудовых гарантиях, бесплатном проезде в общественном транспорте, скидках на междугородние перевозки. Плюс предусмотрены льготы на медицинское обеспечение.