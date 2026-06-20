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Главная Экономика Реформа пенсионной системы: экономист объяснил, что поможет поднять выплаты

Реформа пенсионной системы: экономист объяснил, что поможет поднять выплаты

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 12:20
Пенсионная реформа в Украине: финансист объяснил, стоит ли ожидать повышения выплат
Выплаты для пенсионеров в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине активно обсуждается реализация реформы пенсионного обеспечения. Минимальные выплаты по состоянию на 2026 год находятся на уровне нескольких тысяч гривен, чего не хватает на покрытие базовых нужд. Однако денег в государственном бюджете на повышение сумм нет.

Об этом рассказал финансист и экономист Сергей Фурса в эфире Новини.LIVE.

Где взять деньги на пенсионную реформу

Пенсионеры в Украине получают выплаты по солидарной системе, когда действующие налогоплательщики делают взносы в Пенсионный фонд, обеспечивая себя страховым стажем. Однако давно ведутся дискуссии о целесообразности реформы и внедрении новых моделей совместно с повышением минимальной суммы.

В то же время спикер заявил, что все разговоры об увеличении выплат для пенсионеров разбиваются о нехватку средств в госбюджете. Ведь экономика Украины не способна в условиях полномасштабной войны генерировать большее количество поступлений для финансирования социального сектора.

"Сейчас пенсию нам обеспечивают налогоплательщики ЕС. Можем ли мы прийти к ним и сказать: "Дайте больше денег"? Вряд ли. Во-вторых, даже если мы возвращаемся к нормальности, все равно больше денег наша экономика не генерирует", — констатировал Сергей Фурса.

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По его словам, частично решить эту проблему поможет детенизация. Ведь многие предприниматели продолжают уклоняться от налогов, не оформляя сотрудников официально и выдавая им зарплаты "в конвертах". Также физические лица не спешат выполнять финансовые обязательства, уплачивая налоги с посторонних доходов.

Как может выглядеть пенсионная реформа

Председатель комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал в собственном Telegram-канале, что ориентировочно в июле 2026 года планируется презентация финального варианта пенсионной реформы. Она может включать такие изменения для украинцев:

  • установление базовой гарантированной выплаты на уровне реального прожиточного минимума;
  • ввод накопительной модели;
  • пересмотр несправедливой формулы начисления выплат и индексации;
  • установление профессиональных пенсий, которые заменят "клановые" и будут зависеть от уровня уплаченного ЕСВ;
  • утверждение равных пенсий для мобилизованных военных и служащих по контракту.

Именно такие основные нормы предложил заложить в пенсионную реформу Даниил Гетманцев. Он также выступает за активную детенизацию, которая должна помочь существенно повысить поступления в государственный бюджет для дальнейшего финансирования социального сектора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что период ухода за ребенком до трех лет может быть отнесен к страховому стажу. Это положительно повлияет на право выхода на пенсию и размер государственных выплат. Однако необходимо предоставить подтверждающие документы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди со 2 группой инвалидности в Украине имеют право на некоторые льготы от государства. Речь идет о трудовых гарантиях, бесплатном проезде в общественном транспорте, скидках на междугородние перевозки. Плюс предусмотрены льготы на медицинское обеспечение.

пенсии пенсионеры увеличение пенсии
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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