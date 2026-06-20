Пенсійна реформа в Україні: фінансист пояснив, чи варто чекати на підвищення виплат

Виплати для пенсіонерів в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні активно обговорюють реалізацію реформи пенсійного забезпечення. Мінімальні виплати станом на 2026 рік перебувають на рівні кількох тисяч гривень, чого не вистачає на покриття базових потреб. Однак коштів у державному бюджеті на підвищення сум немає.

Про це розповів фінансист та економіст Сергій Фурса в ефірі Новини.LIVE.

Де взяти гроші на пенсійну реформу

Пенсіонери в Україні отримують виплати за солідарною системою, коли діючі платники податків роблять внески в Пенсійний фонд, забезпечуючи себе страховим стажем. Однак давно точаться дискусії щодо доцільності реформи та запровадження нових моделей спільно з підвищенням мінімальної суми.

Водночас спікер заявив, що всі розмови про збільшення виплат для пенсіонерів розбиваються об нестачу коштів у держбюджеті. Адже економіка України не здатна в умовах повномасштабної війни генерувати більше надходжень для фінансування соціального сектору.

"Зараз пенсію нам забезпечують платники податків ЄС. Чи можемо ми прийти до них і сказати: "Дайте більше грошей"? Навряд чи. По-друге, навіть якщо ми повертаємося до нормальності, то все одно більше грошей наша економіка не генерує", — констатував Сергій Фурса.

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За його словами, частково вирішити цю проблему допоможе детінізація. Адже багато підприємців продовжують ухилятися від сплати податків, не оформлюючи працівників офіційно та видаючи їм зарплати "в конвертах". Так само фізичні особи не поспішають виконувати фінансові зобов’язання, сплачуючи податки зі сторонніх доходів.

Який вигляд може мати пенсійна реформа

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів у власному Telegram-каналі, що орієнтовно в липні 2026 року планується презентація фінального варіанту пенсійної реформи. Вона може включати такі зміни для українців:

встановлення базової гарантованої виплати на рівні реального прожиткового мінімуму;

введення накопичувальної моделі;

перегляд несправедливої формули нарахування виплат та індексації;

встановлення професійних пенсій, які замінять "кланові" та будуть залежати від рівня сплаченого ЄСВ;

затвердження рівних пенсій для мобілізованих військових і службовців за контрактом.

Саме такі основні норми запропонував закласти в пенсійну реформу Данило Гетманцев. Він також виступає за активну детінізацію, яка мала би допомогти суттєво підвищити надходження в державний бюджет для подальшого фінансування соціального сектору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що період догляду за дитиною до трьох років можуть зарахувати до страхового стажу. Це позитивно вплине на право виходу на пенсію та розмір державних виплат. Однак необхідно надати підтверджувальні документи.

Також Новини.LIVE розповідали, що люди з 2 групою інвалідності в Україні мають право на деякі пільги від держави. Йдеться про трудові гарантії, безплатний проїзд у громадському транспорті, знижки на міжміські перевезення. Плюс передбачені пільги на медичне забезпечення.