Люди идут по мосту. Фото: УНИАН

В Киеве рассматривают возможность организации пассажирских перевозок по Днепру, чтобы обеспечить передвижение между левым и правым берегами в случае повреждения мостов в результате российских атак. Для этого предлагается использовать речные суда, каждое из которых сможет перевозить примерно 100–150 человек.

Об этой идее рассказал народный депутат Владимир Крейденко, передают Новини.LIVE.

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Как можно организовать переправу через Днепр

Один из вариантов — задействовать суда, находящиеся на балансе государственного предприятия "Администрация речных портов". Такой вид транспорта потенциально можно использовать для перевозки пассажиров между берегами столицы.

Ориентировочная вместимость одного судна — от 100 до 150 человек. В то же время перед запуском маршрутов необходимо провести инвентаризацию флота, проверить техническое состояние судов и выяснить, соответствуют ли они требованиям безопасной пассажирской перевозки.

Почему для Киева ищут альтернативу мостам

Вопрос о дополнительных маршрутах обострился из-за угрозы российских ударов по мостам через Днепр. Повреждение переправ может существенно затруднить передвижение между левобережной и правобережной частями столицы.

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Среди возможных решений также обсуждаются понтонные или сборные мосты, которые могли бы частично взять на себя транспортную нагрузку. Отдельно предлагалось организовать перевозку пассажиров автобусами по челночному принципу, чтобы люди могли пересекать мост, не попадая в пробки вместе с частными автомобилями.

Запустят ли речные перевозки в Киеве

Пока речь идет о предложении, а не об утвержденном маршруте или объявленном запуске пассажирского сообщения. Для реализации идеи необходимо проверить суда, определить места посадки и высадки, организовать безопасное движение и получить необходимые согласования, в частности с военными.

Один из судовладельцев признался международным СМИ, что невозможно запустить тот самый речной порт, который не работает уже почти 7 лет.

"Если говорить кратко, то невозможно реанимировать речной флот, который сначала попал под запрет в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а с 2022 года — из-за военного положения. К тому же никто не думал о ситуации "а вдруг война". Содержание такого специфического флота невероятно дорого", — подчеркнул он.

Также он отметил, что запуск одного флота может обойтись в миллионы гривен, и запуск будет недостаточно быстрым.

Международный опыт других стран

Опыт других городов мира показывает, что речной транспорт может быть частью системы общественного транспорта.

Например, в Бангкоке перевозка на лодках по реке Чаопрая стоит 14–33 бата. Это примерно от 19 до 44 гривен в зависимости от маршрута. В Стамбуле обычный билет на городской паром стоит около 65 турецких лир, что примерно равно 59 гривен. Правда, Нью-Йорк бьет рекорд. Там одна поездка стоит 5 долларов, что обойдется примерно в 229 гривен.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинские дороги станут платными. Платные проезжие части есть в странах Евросоюза. Такой шаг может приблизить Украину к европейскому сообществу.

Также Новини.LIVE сообщали о ценах на такси в столице. Несмотря на введение моратория на повышение тарифов во время воздушных атак, расценки удивили. Тарифы на проезд колебались от 500 до почти 800 гривен.