Люди йдуть мостом. Фото: УНІАН

У Києві розглядають можливість організувати пасажирські перевезення Дніпром, щоб забезпечити поїздки між лівим і правим берегами в разі пошкодження мостів через російські атаки. Для цього пропонують використати річкові судна, кожне з яких зможе перевозити орієнтовно 100-150 людей.

Про таку ідею розповів народний депутат Володимир Крейденко, передають Новини.LIVE.

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Як можуть організувати переправу через Дніпро

Один із варіантів — залучити судна, які перебувають на балансі державного підприємства "Адміністрація річкових портів". Такий вид транспорту потенційно можна використовувати для перевезення пасажирів між берегами столиці.

Орієнтовна місткість одного човна — від 100 до 150 людей. Водночас перед запуском маршрутів необхідно провести інвентаризацію флоту, перевірити технічний стан суден і з’ясувати, чи відповідають вони вимогам безпечного пасажирського перевезення.

Чому Києву шукають альтернативу мостам

Питання додаткових маршрутів загострилося через загрозу російських ударів по мостах через Дніпро. Пошкодження переправ може суттєво ускладнити пересування між лівобережною та правобережною частинами столиці.

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Серед можливих рішень також обговорюють понтонні або збірні мости, які могли б частково перебрати на себе транспортне навантаження. Окремо пропонували організувати перевезення пасажирів автобусами за човниковим принципом, щоб люди могли перетинати міст без необхідності їхати через затори разом із приватними автомобілями.

Чи запустять річкові перевезення в Києві

Поки що йдеться про пропозицію, а не про затверджений маршрут або оголошений запуск пасажирського сполучення. Для реалізації ідеї потрібно перевірити судна, визначити місця посадки й висадки, організувати безпечний рух та отримати необхідні погодження, зокрема з військовими.

Один із судновласників зізнавався міжнародному медіа, що неможливо запустити той самий річковий порт, що не працює вже майже 7 років.

"Якщо говорити коротко, то неможливо реанімувати річковий флот, який спочатку потрапив під заборону у 2020 році через пандемію ковіду, а з 2022 – через воєнний стан. До того ж ніхто не думав про ситуацію "а раптом війна". Утримувати такий специфічний флот неймовірно дорого", — підкреслив він.

Також він зазначив, що запуск одного флоту може обійтись в мільйони гривень і запуск буде не досить швидкий.

Міжнародний досвід інших країн

Досвід інших міст Світу показує, що річковий транспорт може бути частиною громадської транспортної системи.

Наприклад, у Бангкоку перевезення човнами по річці Чаопрая коштують 14-33 бати. Це приблизно від 19 до 44 гривень залежно від маршруту. У Стамбулі звичайний квиток на міський пором коштує близько 65 турецьких лір, що приблизно дорівнює 59 гривень. Щоправда, Нью-Йорк бʼє рекорд. Там одна поїздка коштує 5 доларів, що обійдеться приблизно в 229 гривень.

З чим ще варто ознайомитись

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