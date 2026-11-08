Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинка купила дом на заемные средства, оформила его на себя и самостоятельно погасила долг. Но после развода бывший муж потребовал половину недвижимости. Женщина была против, поскольку утверждала, что все расходы взяла на себя, а муж почти ничего не платил. Спор дошел до Верховного Суда. Там разъяснили, кому принадлежит жилье, приобретенное во время брака на заемные средства, и имеет ли значение, кто погашал долги.

Об этом говорится в постановлении Верховного Суда по делу № 367/8949/24, сообщает Новини.LIVE.

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Муж требовал половину дома

Супруги поженились в марте 2020 года. Уже в следующем году жена приобрела дачный дом в Гостомеле Киевской области площадью почти 150 квадратных метров. По договору жилье стоило 747 000 гривен. Также был приобретен небольшой земельный участок.

Недвижимость оформили на жену, но муж письменно согласился на покупку. Его согласие даже заверил нотариус.

В конце 2021 года супруги разошлись, а впоследствии официально развелись. После этого мужчина обратился в суд. Он считал, что дом был приобретен в браке, поэтому половина принадлежит ему.

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Бывшая жена возражала. Она рассказала, что перед покупкой взяла в долг 30 000 долларов, а через две недели — еще 58 000 долларов. Эти средства пошли на погашение первого кредита, ремонт, мебель и бытовую технику.

Женщина утверждала, что сама расплачивалась с долгами, оплачивала коммунальные услуги и содержала жилье. Муж же почти не участвовал в расходах и прожил в доме всего несколько месяцев. Поэтому она просила суд оставить дом и землю только ей.

Почему суд отдал половину дома мужу

Сначала суд поддержал женщину и признал недвижимость ее личной собственностью. Однако мужчина обжаловал решение. Апелляционный суд встал на его сторону и признал за ним право на половину дома.

Женщина обратилась в Верховный Суд, но и там проиграла. Судьи объяснили, что имущество, приобретенное во время брака, принадлежит обоим — независимо от того, на кого оно оформлено. Если же один из супругов купил недвижимость за собственные личные деньги, она может принадлежать только ему. Но это нужно доказать.

В этом деле женщина предоставила расписку о займе на 30 000 долларов и договор еще на 58 000 долларов. Однако суд решил, что эти документы не доказывают, что дом был приобретен за ее личные средства.

Не имело значения и то, что муж письменно согласился на покупку. Верховный Суд расценил это согласие как подтверждение того, что жилье приобреталось для супругов. Поэтому половина дома осталась за бывшим мужем.

Может ли жена вернуть деньги, которые выплатила за мужа

Верховный Суд разъяснил еще один важный момент. Если жилье было приобретено на заемные средства во время брака, совместным может быть не только сам дом, но и долг за него.

Человек, самостоятельно погасивший совместный кредит, может требовать от бывшего мужа или жены возврата половины уплаченной суммы. Однако в данном деле суд не рассматривал этот вопрос и оставил решение апелляционной инстанции без изменений.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, придется ли платить налоги за квартиру, автомобиль или деньги, полученные после развода. Имущество, переданное одному из бывших супругов при разделе совместной собственности, не облагается НДФЛ и военным сбором. Даже если человек получил недвижимость или значительную сумму денег, сама по себе такая передача не создает налогового обязательства.

Также Новини.LIVE писали, на что можно претендовать после разрыва отношений без официального брака. Необходимо доказать совместное проживание одной семьей и приобретение имущества на общие средства. Лучше всего такие права подтверждают банковские переводы, чеки, договоры и документы об оплате ремонта или строительства.