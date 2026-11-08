Долари у руках. Фото: Новини.LIVE

Українка купила будинок за позичені гроші, оформила його на себе та самостійно повернула борг. Але після розлучення колишній чоловік захотів половину нерухомості. Жінка була проти, адже стверджувала, що всі витрати взяла на себе, а чоловік майже нічого не платив. Суперечка дійшла до Верховного Суду. Там пояснили, кому належить житло, придбане під час шлюбу за позичені кошти, і чи має значення, хто повертав борги.

Про це йдеться в постанові Верховного Суду у справі № 367/8949/24, повідомляє Новини.LIVE.

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Чоловік вимагав половину будинку

Подружжя одружилося у березні 2020 року. Уже наступного року дружина придбала дачний будинок у Гостомелі Київської області площею майже 150 квадратних метрів. За договором житло коштувало 747 000 гривень. Також придбали невелику земельну ділянку.

Нерухомість оформили на жінку, але чоловік письмово погодився на купівлю. Його згоду навіть засвідчив нотаріус.

Наприкінці 2021 року подружжя розійшлося, а згодом офіційно розлучилося. Після цього чоловік звернувся до суду. Він вважав, що будинок придбали у шлюбі, тому половина належить йому.

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Колишня дружина заперечувала. Вона розповіла, що перед купівлею позичила 30 000 доларів, а через два тижні взяла ще 58 000 доларів. Ці кошти пішли на повернення першої позики, ремонт, меблі та побутову техніку.

Жінка стверджувала, що сама розрахувалася з боргами, оплачувала комунальні послуги й утримувала житло. Натомість чоловік майже не долучався до витрат і прожив у будинку лише кілька місяців. Тому вона просила суд залишити будинок і землю лише їй.

Чому суд віддав половину будинку чоловікові

Спочатку суд підтримав жінку та визнав нерухомість її особистою власністю. Однак чоловік оскаржив рішення. Апеляційний суд став на його бік і визнав за ним право на половину будинку.

Жінка звернулася до Верховного Суду, але й там програла. Судді пояснили, що майно, придбане під час шлюбу, належить обом — незалежно від того, на кого його оформили. Якщо ж один з подружжя купив нерухомість за власні особисті гроші, вона може належати лише йому. Але це потрібно довести.

У цій справі жінка надала розписку про позику на 30 000 доларів і договір ще на 58 000 доларів. Проте суд вирішив, що ці документи не доводять, що будинок придбали за її особисті кошти.

Мало значення й те, що чоловік письмово погодився на купівлю. Верховний Суд врахував цю згоду як підтвердження того, що житло купували для подружжя. Тому половина будинку залишилася за колишнім чоловіком.

Чи може дружина повернути гроші, які виплатила за чоловіка

Верховний Суд пояснив ще один важливий момент. Якщо житло придбали за позичені гроші під час шлюбу, спільним може бути не лише сам будинок, а й борг за нього.

Людина, яка самостійно погасила спільну позику, може вимагати від колишнього чоловіка чи дружини повернення половини сплаченої суми. Але у цій справі суд такого питання не розглядав і залишив рішення апеляції без змін.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи доведеться платити податки за квартиру, автомобіль або гроші, отримані після розлучення. Майно, передане одному з колишнього подружжя під час поділу спільної власності, не оподатковується ПДФО та військовим збором. Навіть якщо людина отримала нерухомість чи значну суму коштів, сама така передача не створює податкового зобов’язання.

Також Новини.LIVE писали, на що можна претендувати після розриву без офіційного шлюбу. Потрібно довести спільне проживання однією сім’єю та придбання майна за спільні кошти. Найкраще підтверджують такі права банківські перекази, чеки, договори й документи про оплату ремонту чи будівництва.