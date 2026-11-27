Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Украина не входит в Европейский Союз, поэтому наши граждане должны соблюдать особые правила и нормы при пересечении границы ЕС. В частности после запуска системы ETIAS путешественникам придется платить за оформление пропуска. Без этого документа въезд на территорию Шенгенской зоны будет запрещен. Мы выяснили, введут ли новые правила для украинцев в декабре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный сайт Travel to Europe.

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Нужно ли разрешение ETIAS в декабре

Запуск новой системы контроля планировали осуществить в четвертом квартале 2026 года. Главное требование к гражданам третьих стран касалось оформления разрешения на пересечение внешней границы Европейского Союза с предварительной подачей заявки и предоставлением персональных данных. Стоимость такого документа — 20 евро.

Но в ближайшее время изменений в правилах въезда в ЕС не предвидится. Сначала запуск системы перенесли на начало 2027 года, а вскоре пообещали сообщить дату введения ETIAS как минимум за несколько месяцев до этого события. По состоянию на конец ноября никакой официальной информации нет.

Поэтому в декабре украинцы будут пересекать границу как обычно, а платить за специальное разрешение не придется. Прием заявок на выдачу пропусков не начат, поэтому все сайты с реквизитами для оплаты на сумму 20 евро следует считать мошенничеством.

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Для чего нужна система ETIAS

Новую систему контроля хотят ввести для эффективной борьбы с нелегальной миграцией. Ведь на границе придется предъявить специальный пропуск, который будут выдавать только после проверки персональных данных, предоставления обязательных документов и уплаты административного сбора.

В то же время украинцам со статусом временной защиты не нужно будет обращаться за оформлением ETIAS, поскольку они могут находиться в ЕС дольше, чем предусмотрено безвизовым режимом (максимум 90 дней в течение 180-дневного периода).

"Лицам, пользующимся преимуществами применения Директивы о временной защите, не нужно подавать заявку на получение разрешения, поскольку они имеют право оставаться на территории государств-членов ЕС дольше", — говорится на сайте.

Аналогичные правила действуют для иностранцев с визами и видами на жительство. ETIAS лишь подтверждает право человека путешествовать по Европе по безвизу. Предполагается, что разрешение будет выдавать на три года или до истечения срока действия загранпаспорта.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы должны декларировать наличные деньги на границе, если сумма превышает установленный лимит. Запрещено перевозить более 10 000 евро в эквиваленте без подтверждения источников происхождения средств. Иначе грозят крупные штрафы в 2026 году.

Также мы писали, какую минимальную сумму необходимо предъявить на границе Польши. От иностранцев требуют подтвердить свою платежеспособность, что предполагает наличия валютных ценностей на весь период запланированного пребывания за границей.