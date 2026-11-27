Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Україна не входить до Європейського Союзу, тому наші громадяни повинні дотримуватися спеціальних правил і норм під час перетину кордону ЄС. Зокрема після запуску системи ETIAS мандрівникам доведеться платити за оформлення пропуску. Без цього документа в’їзд на територію Шенгенської зони заборонять. Ми розібралися, чи введуть нові правила для українців у грудні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований сайт Travel to Europe.

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Чи потрібен дозвіл ETIAS у грудні

Запуск нової системи контролю планували здійснити у четвертому кварталі 2026 року. Головна вимога до громадян третіх країн стосувалася оформлення дозволу на перетин зовнішнього кордону Європейського Союзу з попереднім поданням заявки і наданням персональних даних. Вартість такого документа — 20 євро.

Але найближчим часом змін у правилах в'їзду в ЄС не передбачається. Спершу запуск системи перенесли на початок 2027 року, а згодом обіцяли повідомити дату запровадження ETIAS принаймні за кілька місяців до події. Станом на кінець листопада жодної офіційної інформації немає.

Тож у грудні українці будуть перетинати кордон як завжди, а платити за спеціальний дозвіл не доведеться. Прийом заявок на видачу пропусків не розпочато, отже всі сайти з реквізитами для оплати на суму 20 євро варто вважати шахрайством.

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Для чого потрібна система ETIAS

Нову систему контролю хочуть запровадити для ефективної боротьби з нелегальною міграцією. Адже на кордоні доведеться пред'явити спеціальний пропуск, який видаватимуть лише після перевірки персональних даних, надання обов'язкових документів і сплати адміністративного збору.

Водночас українцям зі статусом тимчасового захисту не потрібно буде звертатися за оформленням ETIAS, оскільки вони можуть перебувати в ЄС довше, ніж передбачено безвізовим режимом (максимум 90 днів протягом 180-денного періоду).

"Особам, які користуються перевагами застосування Директиви про тимчасовий захист, не потрібно подавати заявку на отримання дозволу, бо вони мають право залишатися на території держав-членів ЄС довше", — йдеться на сайті.

Аналогічні правила діють для іноземців із візами та дозволами на проживання. ETIAS лише підтверджуватиме право людини мандрувати Європою за безвізом. Передбачається, що пропуск видаватимуть на три роки або до моменту прострочення закордонного паспорта.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці повинні декларувати готівку на кордоні, якщо сума перевищує затверджений ліміт. Заборонено транспортувати понад 10 000 євро в еквіваленті без підтвердження джерел походження коштів. Інакше загрожують великі штрафи станом на 2026 рік.

Також ми писали, яку мінімальну суму готівки необхідно пред'явити на кордоні Польщі. Від іноземців вимагають підтвердити власну платоспроможність, що передбачає накопичення валютних цінностей на весь період запланованого перебування за кордоном.