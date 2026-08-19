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Главная Экономика Разовая выплата ко Дню Независимости: кто получит по 3 100 грн

Разовая выплата ко Дню Независимости: кто получит по 3 100 грн

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Дата публикации 19 августа 2026 19:10
Выплаты ко Дню Независимости Украины: сколько получат лица с инвалидностью 1 группы
Купюры гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно некоторые категории украинцев могут претендовать на выплаты ко Дню Независимости. Это специальная разовая денежная помощь, которую начисляют до 24 августа. Средства можно потратить на любые нужды — ограничений по целевому использованию не установлено. Мы выяснили, сколько получат лица с инвалидностью вследствие войны 1 группы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 602.

Кто может получить выплаты до 24 августа

Финансовая поддержка предусмотрена для лиц, на которых распространяется действие законов "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Речь идет о лицах с инвалидностью вследствие войны, бывших узниках концентрационных лагерей, участниках боевых действий, пострадавших участниках Революции Достоинства, членах семей погибших ветеранов и др.

Мы узнали, на какую сумму могут рассчитывать инвалиды 1 группы. Получателям выплатят единовременное денежное пособие в размере 3 100 грн. Ограничений на использование нет, то есть украинцы по своему усмотрению решают, что делать с этими деньгами (оплатить коммунальные услуги, купить продукты, лекарства, одежду, товары для дома и пр.).

Какой механизм осуществления выплаты

Согласно информации Пенсионного фонда, большинству категорий лиц денежная помощь ко Дню Независимости выплачивается автоматически. Если украинцы получают пенсионное обеспечение, жилищную субсидию или льготы на оплату услуг ЖКХ и при этом не служат в вооруженных силах, средства им начислят в августе без задержек.

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"Ветеранам войны, проходящим военную службу, деньги будут перечислены на счета воинских частей, учреждений и организаций, где такие граждане проходят военную службу", — пояснили в ПФУ.

Всем остальным категориям получателей необходимо обратиться в территориальный контролирующий орган с заявлением в произвольной форме. В нем указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность, номер банковского счета, идентификационный код и реквизиты удостоверения, дающего право на начисление средств.

Те украинцы, которые приобрели соответствующий статус до 24 августа текущего года, но не получат выплату по состоянию на 1 октября, могут обратиться в Пенсионный фонд и дождаться зачисления до 1 ноября.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что малообеспеченные семьи могут получать базовую социальную помощь. Она объединила несколько видов государственных выплат и назначается на шесть месяцев. Оформить ее можно через приложение "Дія" или в сервисных центрах Пенсионного фонда.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получить доплату в размере 1 300 грн к пенсии. Такое право предоставляется неработающим гражданам из числа бывших военнослужащих, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Мы разобрались, при каких условиях назначается доплата.

выплаты деньги лицо с инвалидностью денежная помощь День Независимости Украины 2026
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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