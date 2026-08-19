Доплата к пенсии неработающим украинцам: кто может получать 1 300 грн ежемесячно

Украинцы на улице города. Фото: Новини.LIVE

Некоторые пенсионеры имеют право на дополнительные деньги ежемесячно. Выплаты назначаются по заявлению неработающим гражданам из числа бывших военнослужащих. Сумма денежного обеспечения составляет 50% от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Мы разобрались, кому полагается увеличенная пенсия и как получить средства в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из пенсионеров может претендовать на доплату в размере 1 297 грн.

Дополнительные пенсионные выплаты в Украине

Право на денежное обеспечение к пенсии по инвалидности или за выслугу лет имеют неработающие граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Их перечень определяет статья 30 закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Выплаты назначаются на каждого такого родственника при условии, что они не получают:

пенсию по солидарной системе;

государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

пособие на детей одиноким матерям.

"При наличии двух или более пенсионеров каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на их общем иждивении, учитывается для начисления надбавки только одному из пенсионеров по их выбору", — уточнили на официальном сайте ПФУ.

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Размер дополнительных пенсионных выплат для неработающих военнослужащих, уволенных со службы, составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году речь идет о сумме 1 297,50 грн в месяц, поскольку ПМ установлен на уровне 2 595 грн.

Для назначения средств необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и пакетом документов, а именно:

паспортом;

идентификационным номером;

сведениями о совместном проживании;

свидетельством о браке или рождении ребенка (в подтверждение родственных связей с кормильцем);

решением суда об установлении факта пребывания нетрудоспособного члена семьи на иждивении;

сведениями об отсутствии работы или иной деятельности, связанной с получением дохода;

документом об увольнении со службы.

Отметим, доплату к пенсии не назначают автоматически, поскольку у контролирующего органа отсутствует необходимая информация. Украинцам необходимо самостоятельно обратиться в ПФУ и дождаться результата проверки, на основании которой принимается решение о выплате причитающейся суммы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсии украинцев, имеющих одинаковый стаж и уплачивавших одинаковые взносы, могут сильно различаться. В некоторых случаях разница между суммами денежного обеспечения составляет почти 75%. Причина проста — несправедливая формула расчета.

Также Новини.LIVE рассказывали, хватит ли украинцам 20 лет стажа для выхода на пенсию. Это зависит от возраста человека: в 2026 году достаточно иметь от 15 лет страхового стажа, если человеку исполнилось 65 лет. В противном случае государство назначит социальную помощь.