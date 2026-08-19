Надбавка до пенсії непрацюючим українцям: хто може отримувати 1 300 грн щомісяця

Українці на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Деякі пенсіонери мають право на додаткові гроші щомісяця. Виплати призначають за заявою непрацюючим громадянам із числа колишніх військовослужбовців. Сума грошового забезпечення становить 50% розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Ми розібралися, кому належить збільшена пенсія і як отримати кошти у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з пенсіонерів може претендувати на доплату 1 297 грн.

Додаткові пенсійні виплати в Україні

Право на грошове забезпечення до пенсії по інвалідності або за вислугу років мають непрацюючі громадяни, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім’ї. Їх перелік визначає стаття 30 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Виплати призначають на кожного такого родича за умови, що вони не отримують:

пенсію за солідарною системою;

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

підтримку на дітей одиноким матерям.

"За наявності двох або більше пенсіонерів кожен непрацездатний член сім’ї, який перебуває на їх спільному утриманні, враховується для нарахування надбавки тільки одному з пенсіонерів за їх вибором", — уточнили на офіційному сайті ПФУ.

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Який розмір надбавки та як отримати

Розмір додаткових пенсійних виплат для непрацюючих військових, звільнених зі служби, становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році йдеться про суму 1 297,50 грн на місяць, оскільки ПМ встановлений на рівні 2 595 грн.

Для призначення коштів необхідно звернутися в Пенсійний фонд із відповідною заявою і пакетом документів, а саме:

паспортом;

ідентифікаційним колом;

відомостями про спільне проживання;

свідоцтвом про шлюб або народження дитини (на підтвердження родинних зв’язків із годувальником);

рішенням суду про встановлення факту перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні;

відомостями про відсутність роботи чи іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу;

документом про звільнення зі служби.

Зазначимо, доплату до пенсії не призначають автоматично, оскільки в контролюючого органу відсутня необхідна інформація. Українцям необхідно самостійно звернутися в ПФУ та дочекатися результату перевірки, на підставі якої ухвалюється рішення про виплату належної суми.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсії українців, які мають однаковий стаж і сплачували однакові внески, можуть сильно відрізнятися. Подекуди прірва між сумами грошового забезпечення становить майже 75%. Причина проста — несправедлива формула розрахунку.

Також Новини.LIVE розповідали, чи вистачить українцям 20 років стажу для виходу на пенсію. Це залежить від віку людини: у 2026-му достатньо мати від 15 років страхового стажу, якщо особі виповнилося 65 років. Інакше держава призначить соціальну допомогу.