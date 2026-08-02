Пенсіонерам виплатять додаткові 1 038 грн: хто отримає надбавку у серпні

Вікові надбавки для пенсіонерів у серпні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців похилого віку отримують не лише основну пенсію, а й додаткову фінансову допомогу від держави. Однією з таких виплат є щомісячна доплата у розмірі 1 038 гривень. Однак для отримання цієї надбавки потрібно відповідати кільком умовам.

Про те, хто може отримати додатково 1 038 гривень у серпні 2026 року та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримати доплату у серпні

Право на цю виплату мають пенсіонери за віком, які одночасно відповідають таким вимогам:

проживають самі;

досягли 80-річного віку;

не мають працездатних родичів, які за законом зобов’язані їх утримувати;

за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, що підтверджено висновком лікарів.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, надбавку не призначають.

Як оформити надбавку у 2026 році

Доплата не нараховується автоматично. Щоб її отримати, потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду із заявою. Перед цим необхідно відвідати сімейного лікаря. Він видасть направлення на проходження лікарсько-консультативної комісії, яка визначить, чи дійсно людина потребує постійного стороннього догляду.

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Після отримання медичного висновку, його разом із заявою та іншими необхідними документами потрібно подати до територіального органу Пенсійного фонду.

На який розмір допомоги можна розраховувати у серпні 2026 року

У 2026 році розмір цієї щомісячної надбавки становить 1 038 гривень. Виплата розраховується як 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Які ще вікові доплати можна отримати у серпні 2026 року

Крім цієї допомоги, для українців віком від 70 років передбачені також вікові доплати до пенсії. Їхній розмір становить від 300 до 570 гривень, залежно від віку пенсіонера. Такі надбавки призначаються лише за умови, що загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні на місяць.

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким українцям доведеться змінити банк для отримання пенсії та інших державних виплат. "Укрексімбанк" повідомив, що більше не обслуговуватиме рахунки, через які надходять пенсії, соцдопомога, пільги та субсидії. Тому клієнтам потрібно буде перейти до іншого уповноваженого банку.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році окремі українці зможуть отримати одноразову виплату при виході на пенсію. Її сума становитиме щонайменше 25 950 гривень. Проте гроші нададуть лише тим, хто виконає певні умови.