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Головна Економіка Деяким пенсіонерам доведеться змінити банк: кому і що необхідно зробити до 15 вересня

Деяким пенсіонерам доведеться змінити банк: кому і що необхідно зробити до 15 вересня

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 14:10
Деяких пенсіонерів змусять змінити банк для отримання виплат: чим ризикують українці
Відділення Укрексімбанку, пенсіонерка на вулиці, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Для деяких українців зміниться механізм одержання пенсійних виплат. Акціонерне товариство "Укрексімбанк" попередило клієнтів про припинення обслуговування рахунків у частині пенсій, соціальної підтримки, пільг, житлових субсидій тощо. Користувачам послуг доведеться перейти до іншого уповноваженого банку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Що робити отримувачам виплат

З 1 жовтня 2026 року Укрексімбанк припинить співпрацю з ПФУ в частині обслуговування рахунків одержувачів пенсій, субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Клієнтам потрібно до 15 вересня обрати іншу фінансову установу, відкрити там картку і повідомити про зміни в контролюючий орган.

"Для цього подається заява про зміну способу виплати пенсії (або іншої соціальної виплати), в якій зазначаються реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку", — зазначили в Пенсійному фонді.

Заяву можна подати онлайн через портал електронних послуг ПФУ чи особисто в будь-якому сервісному центрі. На вибір українців — обслуговування в КредоБанку, Ощадбанку, Таскомбанку, ПриватБанку, Укрсиббанку, Укргазбанку, Полтава-Банку та інших фінустановах.

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Якщо отримувач виплат не виконає це зобов’язання вчасно або не повідомить ПФУ про зміну банку, кошти від держави будуть адресувати через відділення Укрпошти.

Що буде з пенсіями українців у серпні

Найближчим часом перегляд соціальних стандартів в Україні не передбачається, отже розміри грошового забезпечення залишаться на поточному рівні в серпні 2026 року, а саме:

  • мінімальна пенсія — 2 595 грн (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність);
  • максимальна пенсія — 25 950 грн.

Водночас деякі громадяни отримають підвищені суми. Традиційно щомісяця виплати збільшують для пенсіонерів, яким виповнилася певна кількість років. Так, якщо людина досягла 70-річного віку, надбавка становить 300 грн, від 75 років — 456 грн, від 80 років — 570 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з фінансами українців у серпні 2026 року. Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не зміняться, як і податкові ставки для ФОП/фізичних осіб. Натомість за деякі комунальні послуги доведеться платити більше.

Також Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк планує виставити на продаж три об’єкти стягненого майна. До кінця 2026 року фінансова установа хоче розпочати відкриті аукціони на Prozorro.Продажі. Це торкнеться футбольного стадіону, готельних комплексів і торговельного центру.

виплати пенсіонери Укрексімбанк
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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