Некоторых пенсионеров заставят сменить банк для получения выплат: чем рискуют украинцы

Отделение Укрэксимбанка, пенсионерка на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Для некоторых украинцев изменится механизм получения пенсионных выплат. Акционерное общество "Укрэксимбанк" предупредило клиентов о прекращении обслуживания счетов в части пенсий, социальной поддержки, льгот, жилищных субсидий. Пользователям услуг придется перейти в другой уполномоченный банк.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Что делать получателям выплат

С 1 октября 2026 года Укрэксимбанк прекратит сотрудничество с ПФУ в части обслуживания счетов получателей пенсий, субсидий, льгот и других государственных социальных выплат. Клиентам нужно до 15 сентября выбрать другое финансовое учреждение, открыть там карточку и сообщить об изменениях в контролирующий орган.

"Для этого подается заявление об изменении способа выплаты пенсии (или другой социальной выплаты), в котором указываются реквизиты счета, открытого в другом уполномоченном банке", — отметили в Пенсионном фонде.

Заявление можно подать онлайн через портал электронных услуг ПФУ или лично в любом сервисном центре. На выбор украинцев — обслуживание в КредоБанке, Ощадбанке, Таскомбанке, ПриватБанке, Укрсиббанке, Укргазбанке, Полтава-Банке и других финучреждениях.

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Если получатель выплат не выполнит это обязательство вовремя или не уведомит ПФУ об изменении банка, средства от государства будут адресовать через отделение Укрпошты.

Что будет с пенсиями украинцев в августе

В ближайшее время пересмотр социальных стандартов в Украине не предусматривается, так что размеры денежного довольствия останутся на текущем уровне в августе 2026 года, а именно:

минимальная пенсия — 2 595 грн (прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность);

максимальная пенсия — 25 950 грн.

В то же время некоторые граждане получат повышенные суммы. Традиционно ежемесячно выплаты увеличивают для пенсионеров, которым исполнилось конкретное количество лет. Так, если человек достиг 70-летнего возраста, надбавка составляет 300 грн, от 75 лет — 456 грн, от 80 лет — 570 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с финансами украинцев в августе 2026 года. Минимальная зарплата и прожиточный минимум не изменятся, как и налоговые ставки для ФЛП/физических лиц. Но за некоторые коммунальные услуги придется платить больше.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ПриватБанк планирует выставить на продажу три объекта взысканного имущества. До конца 2026 года финансовое учреждение хочет начать открытые аукционы на Prozorro.Продажі. Это коснется футбольного стадиона, гостиничных комплексов и торгового центра.