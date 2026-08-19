Виплати до Дня Незалежності України: скільки отримають особи з інвалідністю 1 групи

Купюри гривні в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Щороку деякі категорії українців можуть претендувати на виплати до Дня Незалежності. Це спеціальна разова грошова допомога, яку нараховують до 24 серпня. Витратити кошти дозволяють на будь-які потреби — обмеження щодо цільового використання не встановлені. Ми розібралися, скільки отримають особи з інвалідністю внаслідок війни 1 групи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 602.

Хто може отримати виплати до 24 серпня

Фінансова підтримка передбачена для осіб, на яких поширюється дія законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань". Йдеться про осіб з інвалідністю внаслідок війни, колишніх в’язнів концентраційних таборів, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей загиблих ветеранів та ін.

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Ми дізналися, на яку суму можуть розраховувати особи з інвалідністю 1 групи. Отримувачам виплатять одноразове грошове забезпечення у розмірі 3 100 грн. Обмежень на використання немає, тобто українці на власний розсуд вирішують, що робити з фінансами (оплатити комунальні послуги, купити продукти, ліки, одяг, товари для дому тощо).

Який механізм проведення виплати

Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, більшості категоріям осіб грошова допомога до Дня Незалежності виплачується автоматично. Якщо українці отримують пенсійне забезпечення, житлову субсидію чи пільги на оплату послуг ЖКГ, і при цьому не служать, кошти їм нарахують у серпні без затримок.

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"Ветеранам війни, які проходять службу, кошти будуть спрямовані на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять військову службу", — пояснили в ПФУ.

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Всім іншим категоріям отримувачів необхідно звернутися до територіального контролюючого органу з заявою у довільній формі. Там вказуються реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунку, ідентифікаційний код і реквізити посвідчення, яке дає право на нарахування коштів.

Ті українці, які набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року, але не отримають виплату станом на 1 жовтня, можуть звернутися до Пенсійного фонду і дочекатися зарахування до 1 листопада.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що малозабезпечені сім’ї можуть отримувати базову соціальну допомогу. Вона об’єднала кілька видів державних виплат і призначається на шість місяців. Оформлення доступне через Дію або сервісні центри Пенсійного фонду.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може отримати доплату розміром 1 300 грн до пенсії. Таке право надається непрацюючим громадянам із числа колишніх військовослужбовців, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени сім'ї. Ми розібралися, за яких умов призначають доплату.