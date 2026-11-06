Камера в тюрьме. Фото: Pexels

Наличие расписки или формального договора займа не гарантирует недобросовестному заемщику полную защиту от обвинения в мошенничестве. Если доказано, что заемщик уже в момент получения средств намеревался завладеть ими путем обмана и не собирался выполнять обязательства, его действия будут считаться уголовным правонарушением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Как за обычный заем могут лишить свободы

История началась с мужчины, который в течение нескольких лет занимал значительные суммы в долларах США и евро у разных людей. В качестве повода для займов он называл покупку автозапчастей, уплату таможенных пошлин, импорт техники и развитие автомобильного бизнеса. Один из потерпевших отдал 40 тысяч долларов США, другой — более 76 тысяч евро и 6,9 тысячи долларов. В общей сложности сумма достигла нескольких миллионов гривен.

Заемщик исправно выдавал письменные расписки, обещая вернуть средства с процентами. Однако по истечении установленных сроков деньги не возвращал, а впоследствии начал полностью игнорировать звонки и избегать встреч.

В результате суд приговорил фигуранта к 7 годам лишения свободы по частям 2–4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

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Адвокаты заемщика опирались на то, что между сторонами возникли исключительно гражданско-правовые отношения. Ведь расписки были оформлены, а некоторые потерпевшие даже успели выиграть гражданские иски о взыскании долга и открыли исполнительные производства.

Верховный Суд отклонил эти доводы, отметив, что договорная форма не исключает уголовной ответственности, если она служила лишь для совершения преступления.

Суд чётко разграничил две юридические ситуации:

Когда человек берет средства с реальным намерением их вернуть, но позже из-за объективных финансовых трудностей или форс-мажора теряет такую возможность. Это сугубо гражданские отношения. А если заемщик ещё в момент получения имущества осознаёт, что не вернёт его, и сознательно использует обман или злоупотребление доверием для завладения деньгами — это уже мошенничество.

Суды установили преступный умысел обвиняемого на основании поведения заемщика:

систематичность привлечения денег;

отсутствие реального бизнеса;

содержание расписок;

переписку и последующее поведение, направленное на уклонение от контактов.

Что решает расписка

Если имеется оригинал расписки, простого опровержения заемщика о том, что он "не получал денег" или "подпись не моя", недостаточно. Ответчик должен предоставить неопровержимые доказательства, особенно если экспертиза подписи носит лишь вероятностный характер.

Гражданский суд устанавливает сам факт существования долга и обязанность его вернуть, тогда как уголовный — наличие обмана и преступного умысла при получении денег. Поэтому прикрыться папкой с расписками в случае спланированной финансовой аферы больше не удастся.

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Также Новини.LIVE сообщали, как должникам не лишиться доступа к банковским картам. Ведь за уклонение от уплаты по исполнительным производствам контролирующие органы могут обратиться с просьбой ограничить или заблокировать доступ к банковскому счету. Однако есть выплаты, к которым исполнитель не имеет права прикасаться.