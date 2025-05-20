Коммунальные долги догонят и за рубежом — что грозит украинцам

Счета украинцев за рубежом могут заблокировать — причина
Многие граждане Украины сейчас находится за границей. У некоторых из них могли накопиться долги за коммунальные услуги, что может привести к неприятным последствиям.
О том, какие последствия могут нести коммунальные долги для граждан, выехавших за границу, объяснила начальница управления правового обеспечения продажи СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Инна Кучук.
Что грозит украинцам, которые имеют долги по коммуналке
Украинцы, которые выехали за границу, но имеют долги за коммунальные услуги, могут столкнуться с блокировкой банковских счетов. По словам Инны Кучук, к должникам, которые не живут в Украине, применяют те же юридические меры, что и к тем, кто находится в стране.
Часто люди обращаются к предприятию уже после того, как суд вынес решение о взыскании долга, а счета были заморожены. Однако уже поздно, просто подписать мировое соглашение с компанией, без привлечения исполнительной службы, в таком случае не удастся.
"После вынесения решения суда утверждение мирового соглашения возможно только через исполнительную службу. Многие люди считают, что они напишут заявление, мы заключаем мировое соглашение и в исполнительную службу не попадает их дело. Это не так", — уверяет Кучук.
Как происходит процедура взыскания задолженности
Она пояснила, что решение суда обязательно к исполнению, а потому изменить его предприятие не может. Это значит дело в любом случае попадет в исполнительную службу. Именно к ней поставщик услуг в дальнейшем подает заявление и мировое соглашение.
После этого сам исполнитель обращается в суд за утверждением мирового соглашения с открытием исполнительного производства, арестом счетов и, если успеет, с взысканием той суммы задолженности, которая будет на них.
Ранее мы писали, что когда лицо не проживает в своем жилье более 30 дней подряд, оно имеет право подать заявление в компанию-поставщика с просьбой временно остановить начисление коммунальных платежей.
Также мы рассказывали, что органы исполнительной службы, входящие в структуру Министерства юстиции Украины, могут применять арест банковских счетов для обеспечения исполнения решений суда. Часто из-за таких действий блокируются счета, на которые поступает финансовая помощь, в том числе и военнослужащим.
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