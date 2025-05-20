Коммунальные долги догонят и за рубежом — что грозит украинцам

Человек заходит в Приват24. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие граждане Украины сейчас находится за границей. У некоторых из них могли накопиться долги за коммунальные услуги, что может привести к неприятным последствиям.

О том, какие последствия могут нести коммунальные долги для граждан, выехавших за границу, объяснила начальница управления правового обеспечения продажи СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Инна Кучук.

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Украинцы, которые выехали за границу, но имеют долги за коммунальные услуги, могут столкнуться с блокировкой банковских счетов. По словам Инны Кучук, к должникам, которые не живут в Украине, применяют те же юридические меры, что и к тем, кто находится в стране.

Часто люди обращаются к предприятию уже после того, как суд вынес решение о взыскании долга, а счета были заморожены. Однако уже поздно, просто подписать мировое соглашение с компанией, без привлечения исполнительной службы, в таком случае не удастся.

"После вынесения решения суда утверждение мирового соглашения возможно только через исполнительную службу. Многие люди считают, что они напишут заявление, мы заключаем мировое соглашение и в исполнительную службу не попадает их дело. Это не так", — уверяет Кучук.

Как происходит процедура взыскания задолженности

Она пояснила, что решение суда обязательно к исполнению, а потому изменить его предприятие не может. Это значит дело в любом случае попадет в исполнительную службу. Именно к ней поставщик услуг в дальнейшем подает заявление и мировое соглашение.

После этого сам исполнитель обращается в суд за утверждением мирового соглашения с открытием исполнительного производства, арестом счетов и, если успеет, с взысканием той суммы задолженности, которая будет на них.

Ранее мы писали, что когда лицо не проживает в своем жилье более 30 дней подряд, оно имеет право подать заявление в компанию-поставщика с просьбой временно остановить начисление коммунальных платежей.

Также мы рассказывали, что органы исполнительной службы, входящие в структуру Министерства юстиции Украины, могут применять арест банковских счетов для обеспечения исполнения решений суда. Часто из-за таких действий блокируются счета, на которые поступает финансовая помощь, в том числе и военнослужащим.