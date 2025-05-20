Комунальні борги наздоженуть і за кордоном — що загрожує українцям

Людина заходить в Приват24. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато громадян України наразі перебуває за кордоном. У декого з них могли накопичитись борги за комунальні послуги, що може привести до неприємних наслідків.

Про те, які наслідки можуть нести комунальні борги для громадян, які виїхали за кордон, пояснила начальниця управління правового забезпечення продажу СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Інна Кучук.

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Українці, які виїхали за кордон, але мають борги за комунальні послуги, можуть зіткнутися з блокуванням банківських рахунків. За словами Інни Кучук, до боржників, які не живуть в Україні, застосовують ті самі юридичні заходи, що й до тих, хто перебуває в країні.

Часто люди звертаються до підприємства вже після того, як суд виніс рішення про стягнення боргу, а рахунки були заморожені. Однак вже запізно, просто підписати мирову угоду з компанією, без залучення виконавчої служби, в такому випадку не вдасться.

"Після винесення рішення суду затвердження мирової угоди можливо лише через виконавчу службу. Багато людей вважають, що вони напишуть заяву, ми укладаємо мирову угоду і до виконавчої служби не потрапляє їхня справа. Це не так", — запевняє Кучук.

Як відбувається процедура стягнення заборгованості

Вона пояснила, що рішення суду обов'язкове до виконання, а тому змінити його підприємство не може. Тож справа в будь-якому випадку потрапить до виконавчої служби. Саме до неї постачальник послуг надалі подає заяву та мирову угоду.

Після цього сам виконавець звертається до суду по затвердження мирової угоди з відкриттям виконавчого провадження, арештом рахунків і, якщо встигне, зі стягненням тієї суми заборгованості, яка буде на них.

Раніше ми писали, що коли особа не проживає у своєму житлі більше ніж 30 днів поспіль, вона має право подати заяву до компанії-постачальника з проханням тимчасово зупинити нарахування комунальних платежів.

Також ми розповідали, що органи виконавчої служби, що входять до структури Міністерства юстиції України, можуть застосовувати арешт банківських рахунків для забезпечення виконання рішень суду. Часто через такі дії блокуються рахунки, на які надходить фінансова допомога, зокрема й військовослужбовцям.