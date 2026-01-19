Видео
Армия
Работа в IT — что будет с вакансиями и зарплатами в 2026 году

Работа в IT — что будет с вакансиями и зарплатами в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 16:35
Работа в IT — что будет с зарплатами, вакансиями и спросом на специалистов без опыта в 2026
Мужчина занимается программированием. Фото: Pexels

Украинский IT-рынок в 2026 году продолжит адаптацию к новым экономическим и геополитическим условиям. После нескольких лет нестабильности отрасль входит в фазу осторожного восстановления, однако с существенными структурными изменениями в зарплатной политике и работе с начинающими специалистами.

Новини.LIVE выясняли, как компании пересматривают подходы к найму, зарплатной политике и работе с начинающими, ориентируясь на эффективность и долгосрочную устойчивость бизнеса.

Читайте также:

Общее состояние IT-рынка в 2026 году

По состоянию на сейчас есть все предпосылки для того, чтобы говорить, что в 2026 году украинский IT-рынок сохранится как один из ключевых экспортных секторов экономики, но темпы роста будут умеренными, рассказала Новини.LIVE ІТ-рекрутер Оксана Матвийчук.

Основными драйверами, по ее словам, останутся аутсорсинг, аутстаффинг, разработка продуктов для зарубежных рынков, а также решения в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов. В то же время конкуренция между специалистами будет усиливаться, а требования работодателей к качеству навыков будут расти.

Что будет с вакансиями в 2026 году

Матвийчук рассказала, что в 2026 году рынок вакансий не вернется к докризисным показателям, однако будет демонстрировать стабильность. Основные тенденции, по ее словам, будут следующими:

  • наибольший спрос сохранится на Middle и Senior-специалистов;
  • количество открытых вакансий будет расти медленно, без резких скачков;
  • компании чаще будут нанимать специалистов под конкретные проекты;
  • усилится конкуренция на одну позицию, особенно в популярных направлениях.

"Наиболее востребованными специальностями в нынешнем году будут software engineers (Java, .NET, Python, JavaScript), DevOps и cloud-инженеры, специалисты по кибербезопасности, data analysts и AI/ML-специалисты, QA-инженеры с автоматизацией тестирования", — рассказала рекрутер.

Зарплаты в IT: чего ожидать в 2026 году

"В 2026 году резкого роста зарплат не прогнозируется. Компании будут сосредотачиваться на удержании ключевых специалистов и контроле расходов. Компании все чаще будут предлагать гибкие форматы сотрудничества, сокращенные пакеты бенефитов или пересмотр компенсаций в зависимости от производительности", — отметила Матвийчук.

По ее прогнозам:

  • зарплаты Junior-специалистов останутся почти без изменений;
  • в Middle-сегменте возможен рост на 5-10% в валютном эквиваленте;
  • Senior-специалисты с редкими компетенциями смогут рассчитывать на индивидуальные повышения;
  • будет расти роль бонусов и нефинансовых мотиваций.

Спрос на специалистов без опыта

Сегмент начинающих, по словам эксперта, будет оставаться наиболее сложным в 2026 году из-за перенасыщенности рынка Junior-специалистами, тогда как компании не готовы инвестировать значительные ресурсы в их обучение.

"Поэтому количество вакансий для Junior и Trainee будет ограниченным, от кандидатов будут ожидать практических навыков и готовых проектов, возрастет роль стажировок, внутренних академий и обучения под конкретные потребности бизнеса. Преимущество будут иметь кандидаты со смежным опытом или техническим образованием", — отметила Матвийчук.

Изменится ли формат работы в 2026 году

В 2026 году, по ее словам, удаленный формат останется доминирующим, однако все больше компаний будут переходить к гибридной модели. Найм специалистов из Украины для иностранных клиентов сохранится, но работодатели будут внимательнее относиться к юридическим и налоговым аспектам сотрудничества.

Рекрутерка добавила, что также ожидается рост количества контрактных и проектных форматов работы, усиление конкуренции со стороны специалистов из других стран, фокус на долгосрочное сотрудничество вместо быстрого масштабирования команд.

Ранее мы писали, что рынок труда в Украине меняется из-за экономических, технологических и общественных факторов. Часть профессий остаются популярными, а другие постепенно теряют актуальность.

Также мы рассказывали, что в 2026 году работа в Германии и в дальнейшем привлекает украинцев. Даже в условиях спада в отдельных отраслях Европы, в стране ощущается нехватка работников. Чаще всего ищут рабочих, специалистов социальной сферы, промышленности и технических специальностей.

работа IT рынок труда специальность программирование
Настя Рейн - журналист
Автор:
Настя Рейн
