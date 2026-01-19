Робота в IT — що буде із зарплатами, вакансіями та попитом на фахівців без досвіду у 2026

Чоловік займається програмуванням. Фото: Pexels

Український IT-ринок у 2026 році продовжить адаптацію до нових економічних і геополітичних умов. Після кількох років нестабільності галузь входить у фазу обережного відновлення, проте з суттєвими структурними змінами у зарплатній політиці та роботі з початківцями.

Новини.LIVE з'ясовували, як компанії переглядають підходи до найму, зарплатної політики та роботи з початківцями, орієнтуючись на ефективність і довгострокову стійкість бізнесу.

Загальний стан IT-ринку у 2026 році

Станом на зараз є всі передумови для того, щоб говорити, що у 2026 році український IT-ринок збережеться як один із ключових експортних секторів економіки, але темпи зростання будуть помірними, розповіла Новини.LIVE ІТ-рекрутер Оксана Матвійчук.

Основними драйверами, за її словами, залишаться аутсорсинг, аутстафінг, розробка продуктів для закордонних ринків, а також рішення у сфері кібербезпеки, штучного інтелекту та автоматизації бізнес-процесів. Водночас конкуренція між фахівцями посилюватиметься, а вимоги роботодавців до якості навичок зростатимуть.

Що буде з вакансіями у 2026 році

Матвійчук розповіла, що у 2026 році ринок вакансій не повернеться до докризових показників, однак демонструватиме стабільність. Основні тенденції, за її словами, будуть наступними:

найбільший попит збережеться на Middle та Senior-фахівців;

кількість відкритих вакансій зростатиме повільно, без різких стрибків;

компанії частіше найматимуть спеціалістів під конкретні проєкти;

посилиться конкуренція на одну позицію, особливо у популярних напрямах.

"Найбільш затребуваними спеціальностями у нинішньому році будуть software engineers (Java, .NET, Python, JavaScript), DevOps та cloud-інженери, спеціалісти з кібербезпеки, data analysts та AI/ML-фахівці, QA-інженери з автоматизацією тестування", — розповіла рекрутер.

Зарплати в IT: чого очікувати у 2026 році

"У 2026 році різкого зростання зарплат не прогнозується. Компанії зосереджуватимуться на утриманні ключових фахівців і контролі витрат. Компанії дедалі частіше пропонуватимуть гнучкі формати співпраці, скорочені пакети бенефітів або перегляд компенсацій залежно від продуктивності", — зазначила Матвійчук.

За її прогнозами:

зарплати Junior-фахівців залишаться майже без змін;

у Middle-сегменті можливе зростання на 5-10% у валютному еквіваленті;

Senior-спеціалісти з рідкісними компетенціями зможуть розраховувати на індивідуальні підвищення;

зростатиме роль бонусів та нефінансових мотивацій.

Попит на фахівців без досвіду

Сегмент початківців, за словами експерта, залишатиметься найбільш складним у 2026 році через перенасиченість ринку Junior-спеціалістами, тоді як компанії не готові інвестувати значні ресурси у їхнє навчання.

"Тому кількість вакансій для Junior та Trainee буде обмеженою, від кандидатів очікуватимуть практичних навичок і готових проєктів, зросте роль стажувань, внутрішніх академій та навчання під конкретні потреби бізнесу. Перевагу матимуть кандидати з суміжним досвідом або технічною освітою", — наголосила Матвійчук.

Чи зміниться формат роботи у 2026 році

У 2026 році, за її словами, віддалений формат залишиться домінуючим, однак дедалі більше компаній переходитимуть до гібридної моделі. Найм фахівців з України для іноземних клієнтів збережеться, але роботодавці уважніше ставитимуться до юридичних і податкових аспектів співпраці.

Рекрутерка додала, що також очікується зростання кількості контрактних і проєктних форматів роботи, посилення конкуренції з боку спеціалістів з інших країн, фокус на довгострокову співпрацю замість швидкого масштабування команд.

