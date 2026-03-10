Рыбалка на арендованных прудах — с кого не берут деньги в 2026 году

Пруд в аренде — кто может рыбачить бесплатно в 2026 году
Рыбалка — одно из самых популярных занятий для отдыха среди украинцев весной и летом. Но из-за этого порой возникают споры: люди приходят половить рыбу, а арендаторы прудов требуют заплатить, или вообще ограничивают доступ к водоему.
О том, кто может бесплатно рыбачить на арендованных прудах в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Сергеевскую объединенную территориальную громаду.
Можно ли запретить рыбалку на водоеме
Согласно 46 статье Водного кодекса Украины существует два вида пользования водой:
- Общее.
- Специальное.
Обычные граждане пользуются водоемами именно на условиях общего водопользования. Это означает, что люди могут бесплатно купаться, плавать на лодках, брать воду для собственных нужд и заниматься любительской или спортивной рыбалкой. Для этого не нужны никакие разрешения.
Можно ли свободно рыбачить на арендованных водоемах
Многие пруды в Украине переданы в аренду. В таком случае арендатор может устанавливать определенные правила пользования водоемом, но только по согласованию с органом власти, который передал его в аренду.
Важно также уточнить, что арендатор обязан уведомить людей о правилах — например, поставить таблички или обнародовать информацию об ограничениях.
Если же никаких правил не установлено, то считается, что водоемом можно пользоваться без ограничений и бесплатно.
Плата за рыбалку может вводиться в нескольких случаях:
- на отдельных небольших реках;
- на водоемах, переданных общественным организациям для организации любительской рыбалки.
В таких местах члены организаций рыбачат по членским билетам, а другие люди — по специальным платным карточкам.
Кто может рыбачить бесплатно там, где с других берут деньги
Право на бесплатную рыбалку на платных водоемах, при наличии соответствующего удостоверения, имеют:
- дети до 16 лет;
- люди с инвалидностью I и II групп;
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС I и II категорий.
В остальных случаях, если пруд официально арендован и в нем выращивают рыбу, то она считается собственностью арендатора. Незаконный вылов в таком случае могут расценить как нарушение закона, за которое может наступить административная или даже уголовная ответственность.
Поэтому перед тем как рыбачить в пруду, стоит проверить, не в аренде ли он и какие правила там действуют. Это поможет избежать конфликтов и штрафов.
