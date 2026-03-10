Рыбалка на арендованных прудах — с кого не берут деньги в 2026 году

Кто может бесплатно рыбачить на арендованных прудах. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Рыбалка — одно из самых популярных занятий для отдыха среди украинцев весной и летом. Но из-за этого порой возникают споры: люди приходят половить рыбу, а арендаторы прудов требуют заплатить, или вообще ограничивают доступ к водоему.

О том, кто может бесплатно рыбачить на арендованных прудах в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Сергеевскую объединенную территориальную громаду.

Можно ли запретить рыбалку на водоеме

Согласно 46 статье Водного кодекса Украины существует два вида пользования водой:

Общее. Специальное.

Обычные граждане пользуются водоемами именно на условиях общего водопользования. Это означает, что люди могут бесплатно купаться, плавать на лодках, брать воду для собственных нужд и заниматься любительской или спортивной рыбалкой. Для этого не нужны никакие разрешения.

Можно ли свободно рыбачить на арендованных водоемах

Многие пруды в Украине переданы в аренду. В таком случае арендатор может устанавливать определенные правила пользования водоемом, но только по согласованию с органом власти, который передал его в аренду.

Важно также уточнить, что арендатор обязан уведомить людей о правилах — например, поставить таблички или обнародовать информацию об ограничениях.

Если же никаких правил не установлено, то считается, что водоемом можно пользоваться без ограничений и бесплатно.

Плата за рыбалку может вводиться в нескольких случаях:

на отдельных небольших реках;

на водоемах, переданных общественным организациям для организации любительской рыбалки.

В таких местах члены организаций рыбачат по членским билетам, а другие люди — по специальным платным карточкам.

Кто может рыбачить бесплатно там, где с других берут деньги

Право на бесплатную рыбалку на платных водоемах, при наличии соответствующего удостоверения, имеют:

дети до 16 лет;

люди с инвалидностью I и II групп;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС I и II категорий.

В остальных случаях, если пруд официально арендован и в нем выращивают рыбу, то она считается собственностью арендатора. Незаконный вылов в таком случае могут расценить как нарушение закона, за которое может наступить административная или даже уголовная ответственность.

Поэтому перед тем как рыбачить в пруду, стоит проверить, не в аренде ли он и какие правила там действуют. Это поможет избежать конфликтов и штрафов.

