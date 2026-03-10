Рибалка на орендованих ставках — з кого не беруть гроші у 2026 році

Хто може безплатно рибалити на орендованих ставках. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Риболовля — одне з найпопулярніших занять для відпочинку серед українців навесні та влітку. Але через це часом виникають суперечки: люди приходять половити рибу, а орендарі ставків вимагають заплатити, або взагалі обмежують доступ до водойми.

Про те, хто може безплатно рибалити на орендованих ставках у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Сергіївську об'єднану територіальну громаду.

Чи можна заборонити риболовлю на водоймі

Згідно з 46 статтею Водного кодексу України існує два види користування водою:

Загальне. Спеціальне.

Звичайні громадяни користуються водоймами саме на умовах загального водокористування. Це означає, що люди можуть безплатно купатися, плавати на човнах, брати воду для власних потреб і займатися любительською або спортивною риболовлею. Для цього не потрібні жодні дозволи.

Чи можна вільно рибалити на орендованих водоймах

Багато ставків в Україні передані в оренду. У такому випадку орендар може встановлювати певні правила користування водоймою, але лише за погодженням з органом влади, який передав її в оренду.

Важливо також уточнити, що орендар зобов’язаний повідомити людей про правила — наприклад, поставити таблички або оприлюднити інформацію про обмеження.

Якщо ж ніяких правил не встановлено, то вважається, що водоймою можна користуватися без обмежень і безплатно.

Плата за риболовлю може вводитися у кількох випадках:

на окремих невеликих річках;

на водоймах, переданих громадським організаціям для організації аматорської риболовлі.

У таких місцях члени організацій рибалять за членськими квитками, а інші люди — за спеціальними платними картками.

Хто може рибалити безплатно там, де з інших беруть гроші

Право на безкоштовну риболовлю на платних водоймах, за наявності відповідного посвідчення, мають:

діти до 16 років;

люди з інвалідністю I та II груп;

ліквідатори аварії на ЧАЕС I та II категорій.

В решті випадків, якщо ставок офіційно орендований і в ньому вирощують рибу, то вона вважається власністю орендаря. Незаконний вилов у такому випадку можуть розцінити як порушення закону, за яке може наступити адміністративна або навіть кримінальна відповідальність.

Тож перед тим як рибалити у ставку, варто перевірити, чи він не в оренді і які правила там діють. Це допоможе уникнути конфліктів і штрафів.

Раніше ми писали, що в Україні для рибалок-любителів і спортсменів є правила, які визначають, скільки риби можна забрати за день. Але деякі види дозволено ловити без обмежень.

Також ми розповідали, що в правилах любительського рибальства пояснюють, які способи риболовлі заборонені. Якщо використовувати незаконні снасті чи пристрої, це вважається браконьєрством, і за це можна отримати штраф або навіть бути притягнутим до кримінальної відповідальності.