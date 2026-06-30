Проживание в Польше по-новому: что изменится для некоторых украинцев с 1 июля

Украинцы в Польше летом 2026 года. Фото: УНИАН, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В ближайшее время изменятся правила для украинцев в Польше. Речь идет о предоставлении права на проживание в центрах коллективного размещения (OZZ) для беженцев. Некоторым категориям заявителей будут отказывать в размещении с 1 июля 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал InPoland.net.pl.

Новые ограничения для украинцев в Польше

В очередной раз Польша сокращает поддержку украинских беженцев. С 1 июля доступ к центрам коллективного проживания ограничат для определенных категорий уязвимых групп. Право на бесплатное размещение потеряют:

женщины с детьми старше 1 года;

пожилые люди, получающие польскую пенсию (даже небольшую).

В конце 2025 года местные власти приняли решение о предоставлении бесплатного жилья только уязвимым группам лиц. Это изменение якобы соответствовало актуальной оценке потребностей украинских граждан, прибывших в Польшу, спасаясь от полномасштабной войны.

Право на проживание в центрах коллективного размещения сохранят беременные женщины, матери с детьми до года, люди с инвалидностью и пенсионеры, которые не получают польскую пенсию и не имеют родственников на территории страны.

Что нужно для въезда в Польшу

Ранее мы рассказывали, как украинцам правильно пересекать польскую границу. Усиленный контроль в пунктах пропуска требует от путешественников максимальной подготовки. Во-первых, необходимо накопить минимальную сумму наличных на весь период пребывания — по 75 злотых на каждый день.

Во-вторых, необходимо позаботиться о наличии обязательных документов. Помимо действующего паспорта и медицинской страховки нужно иметь подтверждение места проживания в виде бронирования гостиничного номера или приглашения от друга/родственника.

В-третьих, если человек путешествует не на собственном транспорте, а на поезде или автобусе, на границе могут потребовать наличие обратного билета. В случае отсутствия документа необходимо предъявить наличные, эквивалентные стоимости билета, но не менее 200 злотых.

Чем меньше правил пересечения границы будет нарушено, тем больше шансов у граждан Украины успешно въехать на территорию Республики Польша. В интернете можно найти много жалоб, связанных с отказом пограничников пропустить украинцев.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может получить карту CUKR в Польше. Это документ, легализующий проживание на территории страны в течение трех лет. Его не выдают иностранцам, не выполнившим четыре обязательных условия, в частности касающихся наличия статуса PESEL UKR.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Польше хотят ввести новые правила работы во время летней жары. Речь идет о введении обязательства для работодателей защищать сотрудников от высоких температур. Например, путем установки кондиционеров или вентиляции.