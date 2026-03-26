Прожиточный минимум в Украине: сумма с 1 апреля и на что влияет показатель
В законе о Госбюджете закреплен показатель прожиточного минимума. Именно он служит базой для вычисления многих социальных выплат, налоговых льгот и общего уровня социальной защиты граждан. С 1 января 2026 года этот показатель повысили.
О том, каким будет прожиточный минимум в Украине с 1 апреля и на что влияет его размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 7 статью закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".
Размер прожиточного минимума в Украине с 1 апреля
Прожиточный минимум — это условная сумма, которая показывает, сколько нужно человеку для базовых потребностей: еды, товаров и услуг для нормальной жизни. Именно на основе этого показателя государство считает многие социальные выплаты, льготы и даже штрафы.
С 1 апреля 2026 года прожиточный минимум в Украине не изменится — он останется на уровне, установленном еще с 1 января. Это закреплено в законе о Госбюджете. В 2026 году действуют такие показатели:
- для детей до 6 лет — 2 817 грн (было 2 563 грн);
- для детей 6-18 лет — 3 512 грн (было 3 196 грн);
- для трудоспособных лиц — 3 328 грн (было 3 028 грн);
- в среднем на одного человека — 3 209 грн (было 2 920 грн);
- для людей, утративших трудоспособность — 2 595 грн (было 2 361 грн).
То есть показатель немного повысили по сравнению с прошлым годом. Это нужно, чтобы частично покрыть инфляцию и рост цен. В 2026 году повышать его больше не планируют — все эти суммы останутся неизменными до конца года.
На что влияет прожиточный минимум в Украине
От размера прожиточного минимума зависит много других важных показателей:
- Налоговые льготы
Он влияет на право получить некоторые налоговые льготы и социальные гарантии.
- Больничные и страховые выплаты
В системе соцстрахования он используется как ориентир для минимальных и максимальных выплат.
- Алименты
Именно этот показатель определяет минимальные гарантированные суммы алиментов. Для расчета берут прожиточный минимум для ребенка соответствующего возраста.
- Штрафы и другие платежи
Во многих законах штрафы "привязаны" к прожиточному минимуму (обычно для трудоспособных лиц), поэтому с изменением этого показателя меняются и суммы штрафов.
- Индексация доходов
В 2026 году индексации подлежит зарплата только в пределах 3 328 грн (размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Все, что выше этой суммы, не индексируется.
- Социальные выплаты
Он является базой для расчета помощи малообеспеченным семьям, выплат на детей и поддержки людей, утративших трудоспособность. От него зависит и размер помощи, и право ее получать.
Читайте Новини.LIVE!