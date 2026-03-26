Головна Економіка Прожитковий мінімум в Україні: сума з 1 квітня та на що впливає показник

Прожитковий мінімум в Україні: сума з 1 квітня та на що впливає показник

Дата публікації: 26 березня 2026 07:15
Прожитковий мінімум в Україні: сума з 1 квітня та на що впливає показник
Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

У законі про Держбюджет закріплено показник прожиткового мінімуму. Саме він слугує базою для обчислення багатьох соціальних виплат, податкових пільг і загального рівня соціального захисту громадян. З 1 січня 2026 року цей показник підвищили.

Про те, яким буде прожитковий мінімум в Україні з 1 квітня та на що впливає його розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 7 статтю закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Розмір прожиткового мінімуму в Україні з 1 квітня

Прожитковий мінімум — це умовна сума, яка показує, скільки потрібно людині для базових потреб: їжі, товарів і послуг для нормального життя. Саме на основі цього показника держава рахує багато соціальних виплат, пільг і навіть штрафів.

З 1 квітня 2026 року прожитковий мінімум в Україні не зміниться — він залишиться на рівні, встановленому ще з 1 січня. Це закріплено в законі про Держбюджет. У 2026 році діють такі показники:

  • для дітей до 6 років — 2 817 грн (було 2 563 грн);
  • для дітей 6-18 років — 3 512 грн (було 3 196 грн);
  • для працездатних осіб — 3 328 грн (було 3 028 грн);
  • у середньому на одну особу — 3 209 грн (було 2 920 грн);
  • для людей, які втратили працездатність — 2 595 грн (було 2 361 грн).
Прожитковий мінімум в Україні: сума з 1 квітня та на що впливає показник - фото 1
Як змінився прожитковий мінімум за останні 5 років. Графіка: Новини.LIVE

Тобто показник трохи підвищили порівняно з минулим роком. Це потрібно, щоб частково покрити інфляцію і ріст цін. У 2026 році підвищувати його більше не планують — усі ці суми залишаться незмінними до кінця року.

На що впливає прожитковий мінімум в Україні

Від розміру прожиткового мінімуму залежить багато інших важливих показників:

  • Податкові пільги

Він впливає на право отримати деякі податкові пільги та соціальні гарантії.

  • Лікарняні та страхові виплати

У системі соцстрахування він використовується як орієнтир для мінімальних і максимальних виплат.

  • Аліменти

Саме цей показник визначає мінімальні гарантовані суми аліментів. Для розрахунку беруть прожитковий мінімум для дитини відповідного віку.

  • Штрафи та інші платежі

У багатьох законах штрафи "прив’язані" до прожиткового мінімуму (зазвичай для працездатних осіб), тому зі зміною цього показника змінюються і суми штрафів.

  • Індексація доходів

У 2026 році індексації підлягає зарплата лише в межах 3 328 грн (розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Усе, що вище цієї суми, не індексується.

  • Соціальні виплати

Він є базою для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям, виплат на дітей та підтримки людей, які втратили працездатність. Від нього залежить і розмір допомоги, і право її отримувати.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у 2026 році Швейцарія стала лідером за рівнем життя в Європі. Її високо оцінили через безпеку, сильну економіку, хороші дороги й інфраструктуру та високі зарплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що мінімалка — це найменша зарплата, яку офіційно можуть платити за роботу в Україні. Вона буває погодинною або місячною. Платити менше — вважається порушенням законодавства.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
