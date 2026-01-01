Прожиточный минимум в 2026 году — как изменилась сумма и что это значит для украинцев

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года в Украине впервые за три года повысили размер прожиточного минимума. Это важные изменения, поскольку этот показатель влияет на социальные выплаты, штрафы, налоги и пенсии украинцев.

О том, как изменился размер прожиточного минимума в Украине с 1 января 2026 года и что это означает для граждан, отмечается в 7 статье закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Как изменился прожиточный минимум с 1 января 2026 года

Рост прожиточного минимума на 9,9% поможет компенсировать предполагаемый рост цен и поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Это важное изменение, поскольку именно этот показатель определяет стоимость необходимых товаров и услуг для нормальной жизни человека. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для разных групп населения повысили:

Для одного человека: с 2 920 грн (2025 год) до 3 209 грн (2026 год). Дети до 6 лет: с 2 563 грн (2025 год) до 2 817 грн (2026 год). Дети от 6 до 18 лет: с 3 196 грн (2025 год) до 3 512 грн (2026 год). Трудоспособные лица: с 3 028 грн (2025 год) до 3 328 грн (2026 год). Нетрудоспособные лица (минимальная пенсия): с 2 361 грн (2025 год) до 2 595 грн (2026 год).

Прожиточный минимум в 2026 году. Фото: Скриншот

На что повлияет повышение прожиточного минимума

Изменение прожиточного минимума повлияет на несколько важных выплат:

Налоговые льготы. Минимальные пенсии. Штрафы и государственные сборы. Социальные пособия (для малообеспеченных семей, при рождении ребенка).

Для пенсионеров, это повышение означает, что минимальная пенсия теперь составляет 2 595 грн, что является важным шагом в улучшении их финансового обеспечения.

Это также повлияет на доплаты за стаж и пенсии для людей с инвалидностью или за особые заслуги. Таким образом, повышение прожиточного минимума является важным шагом в поддержке граждан, особенно пенсионеров и семей с детьми.

