Главная Экономика Прожиточный минимум в Украине — что изменилось с 1 января 2026

Прожиточный минимум в Украине — что изменилось с 1 января 2026

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 12:08
Прожиточный минимум в 2026 году — как изменилась сумма и что это значит для украинцев
Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года в Украине впервые за три года повысили размер прожиточного минимума. Это важные изменения, поскольку этот показатель влияет на социальные выплаты, штрафы, налоги и пенсии украинцев.

О том, как изменился размер прожиточного минимума в Украине с 1 января 2026 года и что это означает для граждан, отмечается в 7 статье закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Читайте также:

Как изменился прожиточный минимум с 1 января 2026 года

Рост прожиточного минимума на 9,9% поможет компенсировать предполагаемый рост цен и поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Это важное изменение, поскольку именно этот показатель определяет стоимость необходимых товаров и услуг для нормальной жизни человека. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для разных групп населения повысили:

  1. Для одного человека: с 2 920 грн (2025 год) до 3 209 грн (2026 год).
  2. Дети до 6 лет: с 2 563 грн (2025 год) до 2 817 грн (2026 год).
  3. Дети от 6 до 18 лет: с 3 196 грн (2025 год) до 3 512 грн (2026 год).
  4. Трудоспособные лица: с 3 028 грн (2025 год) до 3 328 грн (2026 год).
  5. Нетрудоспособные лица (минимальная пенсия): с 2 361 грн (2025 год) до 2 595 грн (2026 год).
Прожиточный минимум в Украине — что изменилось с 1 января 2026 - фото 1
Прожиточный минимум в 2026 году. Фото: Скриншот

На что повлияет повышение прожиточного минимума

Изменение прожиточного минимума повлияет на несколько важных выплат:

  1. Налоговые льготы.
  2. Минимальные пенсии.
  3. Штрафы и государственные сборы.
  4. Социальные пособия (для малообеспеченных семей, при рождении ребенка).

Для пенсионеров, это повышение означает, что минимальная пенсия теперь составляет 2 595 грн, что является важным шагом в улучшении их финансового обеспечения.

Это также повлияет на доплаты за стаж и пенсии для людей с инвалидностью или за особые заслуги. Таким образом, повышение прожиточного минимума является важным шагом в поддержке граждан, особенно пенсионеров и семей с детьми.

Ранее мы писали, что в 2026 году украинцев ждут позитивные изменения в финансах, в частности повышение социальных стандартов и зарплат учителей. Однако налоговая нагрузка также возрастет.

Также мы рассказывали, что многие не думают о создании финансовой подушки, хотя это может быть большой помощью в условиях экономической нестабильности или непредвиденных ситуаций. Поэтому возникает вопрос, какую сумму стоит собрать в 2026 году, чтобы не переживать из-за потери работы.

госбюджет прожиточный минимум деньги финансы соцвыплаты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
