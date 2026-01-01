Прожитковий мінімум у 2026 році — як змінилась сума та що це означає для українців

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року в Україні вперше за три роки підвищили розмір прожиткового мінімуму. Це важливі зміни, оскільки цей показник впливає на соціальні виплати, штрафи, податки та пенсії українців.

Про те, як змінився розмір прожиткового мінімуму в Україні з 1 січня 2026 року та що це означає для громадян, зазначається в 7 статті закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Як змінився прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року

Зростання прожиткового мінімуму на 9,9% допоможе компенсувати передбачуване зростання цін та підтримати найбільш уразливі категорії населення.

Це важлива зміна, оскільки саме цей показник визначає вартість необхідних товарів і послуг для нормального життя людини. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для різних груп населення підвищили:

Для однієї особи: з 2 920 грн (2025 рік) до 3 209 грн (2026 рік). Діти до 6 років: з 2 563 грн (2025 рік) до 2 817 грн (2026 рік). Діти від 6 до 18 років: з 3 196 грн (2025 рік) до 3 512 грн (2026 рік). Працездатні особи: з 3 028 грн (2025 рік) до 3 328 грн (2026 рік). Непрацездатні особи (мінімальна пенсія): з 2 361 грн (2025 рік) до 2 595 грн (2026 рік).

Прожитковий мінімум у 2026 році. Фото: Скриншот

На що вплине підвищення прожиткового мінімуму

Зміна прожиткового мінімуму вплине на кілька важливих виплат:

Податкові пільги. Мінімальні пенсії. Штрафи та державні збори. Соціальні допомоги (для малозабезпечених родин, при народженні дитини).

Для пенсіонерів, це підвищення означає, що мінімальна пенсія тепер становить 2 595 грн, що є важливим кроком у покращенні їхнього фінансового забезпечення.

Це також вплине на доплати за стаж і пенсії для людей з інвалідністю або за особливі заслуги. Таким чином, підвищення прожиткового мінімуму є важливим кроком у підтримці громадян, особливо пенсіонерів і родин з дітьми.

