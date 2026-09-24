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Главная Экономика Прожиточный минимум с 1 октября: изменятся ли социальные стандарты в Украине

Прожиточный минимум с 1 октября: изменятся ли социальные стандарты в Украине

Ua ru
24 сентября 2026 07:22
Размеры прожиточного минимума с 1 октября в Украине: что будет с показателями
Люди отдыхают в парке. Фото: Новини.LIVE

В Украине немало выплат, финансовых обязательств, штрафов и платежей привязаны к социальным стандартам, а именно к минимальной заработной плате и прожиточному минимуму. Поэтому наши граждане постоянно интересуются, не планирует ли правительство пересмотреть эти показатели в ближайшее время. В октябре 2026 года не стоит ожидать каких-либо изменений, однако в 2027 году прожиточный минимум могут повысить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О государственном бюджете на 2026 год".

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Прожиточный минимум в октябре

Социальные стандарты утверждаются на весь следующий год и обычно не меняются, хотя бывали исключения. По состоянию на октябрь прожиточный минимум для различных демографических групп населения останется на прежнем уровне, а именно:

  • для одного человека — 3 209 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для пенсионеров и украинцев, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

К прожиточному минимуму привязано немало выплат, например, минимальная пенсия для нетрудоспособных лиц, алименты на детей соответствующего возраста, финансовая помощь малообеспеченным семьям и одиноким матерям. Кроме того, от размера прожиточного минимума зависит единый налог для ФЛП 1 группы упрощенной системы, денежная поддержка семей с детьми и многое другое.

Прожиточный минимум хотят повысить

В законопроекте № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" прописаны новые социальные стандарты. В случае принятия предложения с 1 января показатели для основных демографических групп населения могут составить:

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  • для одного человека — 3 559 грн
  • для детей до 6 лет — 3 124 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 895 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 691 грн;
  • для трудоспособных лиц в части определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также сотрудников налоговых и таможенных органов — 2 331 грн;
  • для нетрудоспособных лиц — 2 878 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность, в части определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

В то же время некоторые народные депутаты сходятся во мнении, что реальный прожиточный минимум намного выше. Ведь суммы 3 559 грн в месяц не хватит для оплаты коммунальных услуг, еды, лекарств, проезда, одежды и других базовых потребностей. Сейчас ПМ лишь выполняет роль расчетного показателя, к которому привязаны сотни выплат и платежей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с налогами в Украине с 1 января 2027 года. Если минимальную зарплату и прожиточный минимум повысят, ставки для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе изменятся. Представителям бизнеса придется платить больше в государственный и местный бюджеты.

Также Новини.LIVE сообщали, что работодателям придется платить больше налогов с заработной платы сотрудников в 2027 году. Это предусматривает повышение минимальной зарплаты почти на 1000 грн. Поэтому бизнесу стоит готовиться к усилению финансового давления.

выплаты прожиточный минимум деньги финансы соцвыплаты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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