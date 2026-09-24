Розміри прожиткового мінімуму з 1 жовтня в Україні: що буде з показниками

Люди відпочивають у парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні чимало виплат, фінансових зобов'язань, штрафів і платежів прив'язані до соціальних стандартів, а саме мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Тому наші громадяни систематично цікавляться питанням, чи не планує уряд переглянути ці показники найближчим часом. У жовтні 2026 року не варто очікувати жодних змін, однак у 2027 році прожитковий мінімум можуть підвищити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про державний бюджет на 2026 рік".

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Прожитковий мінімум у жовтні

Соціальні стандарти затверджують на весь наступний рік і зазвичай не змінюють, хоча бували винятки. Станом на жовтень прожитковий мінімум для різних демографічних груп населення залишиться на попередньому рівні, а саме:

для однієї людини — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для пенсіонерів та українців, які втратили працездатність — 2 595 грн.

До прожиткового мінімуму прив'язано чимало виплат, наприклад, мінімальна пенсія для непрацездатних осіб, аліменти на дітей відповідного віку, фінансова допомога малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям. Плюс від розміру ПМ залежить єдиний податок для ФОП 1 групи спрощеної системи, грошова підтримка родин із дітьми та багато іншого.

Прожитковий мінімум хочуть підвищити

У законопроєкті № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік" прописали нові соціальні стандарти. В разі ухвалення пропозиції з 1 січня показники для основних демографічних груп населення можуть становити:

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для однієї людини — 3 559 грн

для дітей до 6 років — 3 124 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 895 грн;

для працездатних осіб — 3 691 грн;

для працездатних осіб у частині визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів — 2 331 грн;

для непрацездатних осіб — 2 878 грн;

для осіб, які втратили працездатність, у частині визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Водночас деякі народні депутати сходяться на думці, що реальний прожитковий мінімум набагато вищий. Адже суми 3 559 грн на місяць не вистачить для оплати комунальних послуг, їжі, ліків, проїзду, одягу та інших базових потреб. Наразі ПМ лише виконує роль розрахункового показника, до якого прив'язані сотні виплат і платежів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з податками в Україні з 1 січня 2027 року. Якщо мінімальну зарплату і прожитковий мінімум підвищать, ставки для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі зміняться. Представникам бізнесу доведеться платити більше у державний та місцевий бюджети.

Також Новини.LIVE розповідали, що роботодавцям доведеться платити більше податків із заробітних плат працівників у 2027 році. Це передбачає підвищення мінімальної зарплати майже на 1000 грн. Тому бізнесу варто готуватися до посилення фінансового тиску.