Прожиточный минимум в декабре — какой будет сумма до конца 2025 года

Прожиточный минимум до конца 2025 — какой будет сума в декабре
Согласно государственному бюджету Украины, правительство закрепило основные социальные показатели на весь год, среди которых прожиточный минимум и минимальная заработная плата. Их оставили на уровне, который действовал в 2024 году.
О том, изменится ли прожиточный минимум в Украине с 1 декабря 2025 года и что зависит от его размера, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Что будет с прожиточным минимумом в декабре
Согласно Закону №4059-IX, с 1 декабря 2025 года прожиточный минимум для разных категорий населения не изменится:
- пенсионеры — 2 361 грн;
- общий показатель — 2 920 грн;
- дети до 6 лет — 2 563 грн;
- дети от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
- взрослые трудоспособного возраста — 3 028 грн.
Для работников государственного сектора прожиточный минимум служит базой для расчета окладов. Например, зарплаты судей, сотрудников налоговой и таможни заложены на уровне 2 102 грн, а оклады окружных прокуроров — 1 600 грн. Эти показатели будут оставаться неизменным в течение всего 2025 года — с 1 января до 31 декабря.
На что влияет размер прожиточного минимума
Хотя прожиточный минимум не растет, он продолжает быть важной основой для различных выплат и расчетов. Он влияет на минимальные пенсии, детские выплаты, пособия по безработице, налоговые льготы и штрафы, а также определяет размер алиментов.
Минимальные алименты в 2025 году составляют:
- 1 281 грн для детей до 6 лет;
- 1 598 грн для детей от 6 до 18 лет.
Рекомендуемый уровень алиментов соответствует полному прожиточному минимуму:
- 2 563 грн для детей до 6 лет;
- 3 196 грн для детей от 6 до 18 лет.
Максимальные суммы алиментов могут достигать 25 630 грн для детей до 6 лет и 31 960 грн для детей от 6 до 18 лет.
Минимальный должностной оклад установлен на уровне 3 028 грн. Единый налог для ФЛП первой группы составит 302,8 грн в месяц. Социальная налоговая льгота: базовая — 1 514 грн, повышенная — 2 271 грн. Максимальное пособие по безработице в условиях военного положения не будет превышать 8 000 грн.
Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине планируют изменить не только размер прожиточного минимума, но и методику его расчета, чтобы она точнее отражала потребности населения.
Также мы рассказывали, что минимальная зарплата последний раз росла в апреле 2024 года и сейчас составляет 8 000 грн в месяц. Хотя этой суммы и так мало, некоторые работники получают еще меньше.
