Видео

Прожиточный минимум до конца 2025 — какой будет сума в декабре

Прожиточный минимум до конца 2025 — какой будет сума в декабре

Дата публикации 23 ноября 2025 08:15
обновлено: 06:58
Прожиточный минимум в декабре — какой будет сумма до конца 2025 года
Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Согласно государственному бюджету Украины, правительство закрепило основные социальные показатели на весь год, среди которых прожиточный минимум и минимальная заработная плата. Их оставили на уровне, который действовал в 2024 году.

О том, изменится ли прожиточный минимум в Украине с 1 декабря 2025 года и что зависит от его размера, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что будет с прожиточным минимумом в декабре

Согласно Закону №4059-IX, с 1 декабря 2025 года прожиточный минимум для разных категорий населения не изменится:

  • пенсионеры — 2 361 грн;
  • общий показатель — 2 920 грн;
  • дети до 6 лет — 2 563 грн;
  • дети от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • взрослые трудоспособного возраста — 3 028 грн.

Для работников государственного сектора прожиточный минимум служит базой для расчета окладов. Например, зарплаты судей, сотрудников налоговой и таможни заложены на уровне 2 102 грн, а оклады окружных прокуроров — 1 600 грн. Эти показатели будут оставаться неизменным в течение всего 2025 года — с 1 января до 31 декабря.

На что влияет размер прожиточного минимума

Хотя прожиточный минимум не растет, он продолжает быть важной основой для различных выплат и расчетов. Он влияет на минимальные пенсии, детские выплаты, пособия по безработице, налоговые льготы и штрафы, а также определяет размер алиментов.

Минимальные алименты в 2025 году составляют:

  • 1 281 грн для детей до 6 лет;
  • 1 598 грн для детей от 6 до 18 лет.

Рекомендуемый уровень алиментов соответствует полному прожиточному минимуму:

  • 2 563 грн для детей до 6 лет;
  • 3 196 грн для детей от 6 до 18 лет.

Максимальные суммы алиментов могут достигать 25 630 грн для детей до 6 лет и 31 960 грн для детей от 6 до 18 лет.

Минимальный должностной оклад установлен на уровне 3 028 грн. Единый налог для ФЛП первой группы составит 302,8 грн в месяц. Социальная налоговая льгота: базовая — 1 514 грн, повышенная — 2 271 грн. Максимальное пособие по безработице в условиях военного положения не будет превышать 8 000 грн.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине планируют изменить не только размер прожиточного минимума, но и методику его расчета, чтобы она точнее отражала потребности населения.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата последний раз росла в апреле 2024 года и сейчас составляет 8 000 грн в месяц. Хотя этой суммы и так мало, некоторые работники получают еще меньше.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
