Прожиточный минимум будут считать иначе — что хотят изменить и какой может быть сумма в 2026

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинская власть планирует существенно изменить подход к определению прожиточного минимума. То есть не только повысить его размер, но и пересмотреть методику расчета, чтобы она лучше отражала реальные потребности граждан.

О том, как хотят изменить подход к определению размера прожиточного минимума в Украине в 2026 году, сообщила председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам государственных расходов Леся Забуранная в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему подход к определению прожиточного минимума нужно менять

По ее словам, сейчас около 180 различных норм, среди которых штрафы и другие платежи, привязаны к прожиточному минимуму, но часто не соответствуют реальным потребностям людей. Главной задачей новой системы станет отделение этих норм от прожиточного минимума.

Новый прожиточный минимум будет учитывать реальные потребности людей, продовольственную безопасность и специфику жизни в разных регионах.

"Пенсионная реформа и пересмотр прожиточного минимума — это те задачи, которые планируется реализовать в 2026 году", — добавила нардеп.

Ожидаемые показатели прожиточного минимума в 2026 году

Согласно проекту Государственного бюджета на 2026 год, с января минимальный прожиточный уровень на одного человека в месяц будет составлять 3 209 гривен. Для разных групп населения планируются следующие показатели:

Дети до 6 лет — 2 817 гривен; Дети от 6 до 18 лет — 3 512 гривен; Трудоспособные люди — 3 328 гривен; Люди, которые потеряли трудоспособность — 2 595 гривен; Люди, которые потеряли трудоспособность и получают доплаты за проживание на радиоактивно загрязненных территориях — 1 600 гривен. Трудоспособные лица, для которых рассчитывают оклады судей, прокуроров и других государственных служащих по специальным законам — сумма останется такой же, как на 31 декабря 2025 года.

Сейчас прожиточный минимум является базой для многих социальных выплат: минимальной пенсии, пособия по безработице, алиментов, льгот, а также некоторых благотворительных и необлагаемых выплат. Повышение минимума автоматически увеличит эти выплаты, что может немного улучшить финансовое состояние определенных категорий населения.

Ранее мы писали, что размер пенсии в Украине определяется стажем, доходами и средней зарплатой по стране. Государство также гарантирует минимальные и максимальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата последний раз повышалась в апреле 2024 года и сейчас составляет 8 000 грн. Из-за роста цен этого и так мало, а некоторые работники получают даже меньше.