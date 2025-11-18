Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Прожиточный минимум хотят "перезагрузить" — чего ждать в 2026

Прожиточный минимум хотят "перезагрузить" — чего ждать в 2026

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 11:25
обновлено: 10:29
Прожиточный минимум будут считать иначе — что хотят изменить и какой может быть сумма в 2026
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинская власть планирует существенно изменить подход к определению прожиточного минимума. То есть не только повысить его размер, но и пересмотреть методику расчета, чтобы она лучше отражала реальные потребности граждан.

О том, как хотят изменить подход к определению размера прожиточного минимума в Украине в 2026 году, сообщила председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам государственных расходов Леся Забуранная в эфире Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему подход к определению прожиточного минимума нужно менять

По ее словам, сейчас около 180 различных норм, среди которых штрафы и другие платежи, привязаны к прожиточному минимуму, но часто не соответствуют реальным потребностям людей. Главной задачей новой системы станет отделение этих норм от прожиточного минимума.

Новый прожиточный минимум будет учитывать реальные потребности людей, продовольственную безопасность и специфику жизни в разных регионах.

"Пенсионная реформа и пересмотр прожиточного минимума — это те задачи, которые планируется реализовать в 2026 году", — добавила нардеп.

Ожидаемые показатели прожиточного минимума в 2026 году

Согласно проекту Государственного бюджета на 2026 год, с января минимальный прожиточный уровень на одного человека в месяц будет составлять 3 209 гривен. Для разных групп населения планируются следующие показатели:

  1. Дети до 6 лет — 2 817 гривен;
  2. Дети от 6 до 18 лет — 3 512 гривен;
  3. Трудоспособные люди — 3 328 гривен;
  4. Люди, которые потеряли трудоспособность — 2 595 гривен;
  5. Люди, которые потеряли трудоспособность и получают доплаты за проживание на радиоактивно загрязненных территориях — 1 600 гривен.
  6. Трудоспособные лица, для которых рассчитывают оклады судей, прокуроров и других государственных служащих по специальным законам — сумма останется такой же, как на 31 декабря 2025 года.

Сейчас прожиточный минимум является базой для многих социальных выплат: минимальной пенсии, пособия по безработице, алиментов, льгот, а также некоторых благотворительных и необлагаемых выплат. Повышение минимума автоматически увеличит эти выплаты, что может немного улучшить финансовое состояние определенных категорий населения.

Ранее мы писали, что размер пенсии в Украине определяется стажем, доходами и средней зарплатой по стране. Государство также гарантирует минимальные и максимальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата последний раз повышалась в апреле 2024 года и сейчас составляет 8 000 грн. Из-за роста цен этого и так мало, а некоторые работники получают даже меньше.

выплаты прожиточный минимум деньги социальная помощь социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации