Прожиточный минимум в Украине — вырастет ли сумма в ноябре

Прожиточный минимум в Украине — вырастет ли сумма в ноябре

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 07:15
обновлено: 06:59
Прожиточный минимум в Украине — какой будет сумма с ноября и когда планируют повысить показатель
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В Украине прожиточный минимум не менялся с 1 января 2024 года и сейчас составляет 2 920 гривен в месяц. Именно этот показатель остается в силе в течение всего 2025 года.

О том, что будет с прожиточным минимумом в Украине в ноябре и когда могут повысить его размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Что такое прожиточный минимум и каким он будет в ноябре 2025 года

Прожиточный минимум — это государственный социальный стандарт, который показывает, сколько средств нужно человеку для покрытия основных потребностей: еды, одежды, лекарств и бытовых расходов.

От этого показателя зависят размеры социальных выплат, пенсий, стипендий и других государственных пособий. В ноябре прожиточный минимум в Украине для разных категорий граждан будет составлять:

  • для детей до 6 лет — 2 563 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 028 грн;
  • для пенсионеров и людей с инвалидностью — 2 361 грн.

Эти суммы последний раз пересматривались 1 января 2024 года и следующее повышение, скорее всего, состоится уже в 2026 году.

На сколько планируют повысить прожиточный минимум в 2026 году

Верховная Рада уже приняла в первом чтении проект Государственного бюджета на 2026 год. Основные расходы, как и раньше, будут направлены на оборону, однако правительство планирует наконец повысить социальные стандарты.

Согласно прогнозу правительства, в 2026 году ожидается инфляция на уровне 9,9%. Именно на эту величину планируется увеличить прожиточный минимум. С 1 января 2026 года он может составлять:

  • общий показатель — 3 209 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Вместе с ним вырастет и минимальный размер пенсии, который рассчитывается именно от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что минимальная зарплата — это установленная законом нижняя граница оплаты труда, меньше которой работодатель не может платить. В 2025 году ее оставят без изменений, а с 1 января 2026 года возможно повышение.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2026: "за" проголосовали 256 депутатов. В документе приоритетом остается оборона, однако правительство планирует возобновить рост социальных стандартов.

госбюджет прожиточный минимум деньги соцвыплаты бюджет социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
