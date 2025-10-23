Відео
Головна Економіка Прожитковий мінімум в Україні — чи зросте сума у листопаді

Прожитковий мінімум в Україні — чи зросте сума у листопаді

Дата публікації: 23 жовтня 2025 07:15
Оновлено: 06:59
Прожитковий мінімум в Україні — якою буде сума з листопада та коли планують підвищити показник
Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

В Україні прожитковий мінімум не змінювався з 1 січня 2024 року і наразі становить 2 920 гривень на місяць. Саме цей показник залишається чинним протягом усього 2025 року.

Про те, що буде з прожитковим мінімумом в Україні у листопаді та коли можуть підвищити його розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що таке прожитковий мінімум та яким він буде у листопаді 2025 року

Прожитковий мінімум — це державний соціальний стандарт, який показує, скільки коштів потрібно людині для покриття основних потреб: їжі, одягу, ліків і побутових витрат. 

Від цього показника залежать розміри соціальних виплат, пенсій, стипендій та інших державних допомог. У листопаді прожитковий мінімум в Україні для різних категорій громадян становитиме:

  • для дітей до 6 років — 2 563 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;
  • для працездатних осіб — 3 028 грн;
  • для пенсіонерів та людей з інвалідністю — 2 361 грн.

Ці суми востаннє переглядалися 1 січня 2024 року і наступне підвищення, скоріш за все, відбудеться уже у 2026 році.

На скільки планують підвищити прожитковий мінімум у 2026 році

Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету на 2026 рік. Основні витрати, як і раніше, будуть спрямовані на оборону, проте уряд планує нарешті підвищити соціальні стандарти.

Згідно з прогнозом уряду, у 2026 році очікується інфляція на рівні 9,9%. Саме на цю величину планується збільшити прожитковий мінімум. З 1 січня 2026 року він може становити:

  • загальний показник — 3 209 грн;
  • для дітей до 6 років — 2 817 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;
  • для працездатних осіб — 3 328 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, — 2 595 грн.

Разом з ним зросте і мінімальний розмір пенсії, який розраховується саме від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата — це встановлена законом нижня межа оплати праці, менше якої роботодавець не може платити. У 2025 році її залишать без змін, а з 1 січня 2026 року можливе підвищення.

Також ми розповідали, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету-2026: "за" проголосували 256 депутатів. В документі пріоритетом залишається оборона, однак уряд планує відновити зростання соціальних стандартів.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
