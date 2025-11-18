Прожитковий мінімум рахуватимуть інакше — що хочуть змінити та якою може бути сума у 2026

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українська влада планує суттєво змінити підхід до визначення прожиткового мінімуму. Тобто не лише підвищити його розмір, а й переглянути методику розрахунку, щоб вона краще відображала реальні потреби громадян.

Про те, як хочуть змінити підхід до визначення розміру прожиткового мінімуму в Україні у 2026 році, повідомила голова підкомітету Верховної Ради з питань державних витрат Леся Забуранна в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Чому підхід до визначення прожиткового мінімуму потрібно змінювати

За її словами, зараз близько 180 різних норм, серед яких штрафи та інші платежі, прив’язані до прожиткового мінімуму, але часто не відповідають реальним потребам людей. Головним завданням нової системи стане відокремлення цих норм від прожиткового мінімуму.

Новий прожитковий мінімум буде враховувати реальні потреби людей, продовольчу безпеку та специфіку життя в різних регіонах.

"Пенсійна реформа і перегляд прожиткового мінімуму — це ті задачі, які планується зреалізувати у 2026 році", — додала нардепка.

Очікувані показники прожиткового мінімуму у 2026 році

Згідно з проєктом Державного бюджету на 2026 рік, з січня мінімальний прожитковий рівень на одну людину в місяць складатиме 3 209 гривень. Для різних груп населення плануються такі показники:

Діти до 6 років — 2 817 гривень; Діти від 6 до 18 років — 3 512 гривень; Працездатні люди — 3 328 гривень; Люди, які втратили працездатність — 2 595 гривень; Люди, які втратили працездатність і отримують доплати за проживання на радіоактивно забруднених територіях — 1 600 гривень. Працездатні особи, для яких розраховують оклади суддів, прокурорів та інших державних службовців за спеціальними законами — сума залишиться такою ж, як на 31 грудня 2025 року.

Наразі прожитковий мінімум є базою для багатьох соціальних виплат: мінімальної пенсії, допомоги по безробіттю, аліментів, пільг, а також деяких благодійних і неоподатковуваних виплат. Підвищення мінімуму автоматично збільшить ці виплати, що може трохи покращити фінансовий стан певних категорій населення.

Раніше ми писали, що розмір пенсії в Україні визначається стажем, доходами та середньою зарплатою по країні. Держава також гарантує мінімальні та максимальні виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму.

Також ми розповідали, що мінімальна зарплата останній раз підвищувалася у квітні 2024 року й зараз становить 8 000 грн. Через зростання цін цього й так замало, а деякі працівники отримують навіть менше.