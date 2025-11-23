Прожитковий мінімум у грудні — якою буде сума до кінця 2025 року

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Відповідно до державного бюджету України, уряд закріпив основні соціальні показники на весь рік, серед яких прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Їх залишили на рівні, що діяв у 2024 році.

Про те, чи зміниться прожитковий мінімум в Україні з 1 грудня 2025 року та що залежить від його розміру, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що буде з прожитковим мінімумом у грудні

Згідно із Законом №4059-IX, з 1 грудня 2025 року прожитковий мінімум для різних категорій населення не зміниться:

пенсіонери — 2 361 грн;

загальний показник — 2 920 грн;

діти до 6 років — 2 563 грн;

діти від 6 до 18 років — 3 196 грн;

дорослі працездатного віку — 3 028 грн.

Для працівників державного сектору прожитковий мінімум служить базою для розрахунку окладів. Наприклад, зарплати суддів, співробітників податкової та митниці закладено на рівні 2 102 грн, а оклади окружних прокурорів — 1 600 грн. Ці показники залишатимуться незмінним протягом усього 2025 року — з 1 січня до 31 грудня.

На що впливає розмір прожиткового мінімуму

Хоча прожитковий мінімум не зростає, він продовжує бути важливою основою для різних виплат та розрахунків. Він впливає на мінімальні пенсії, дитячі виплати, допомогу по безробіттю, податкові пільги та штрафи, а також визначає розмір аліментів.

Мінімальні аліменти у 2025 році становлять:

1 281 грн для дітей до 6 років;

1 598 грн для дітей від 6 до 18 років.

Рекомендований рівень аліментів відповідає повному прожитковому мінімуму:

2 563 грн для дітей до 6 років;

3 196 грн для дітей від 6 до 18 років.

Максимальні суми аліментів можуть досягати 25 630 грн для дітей до 6 років та 31 960 грн для дітей від 6 до 18 років.

Мінімальний посадовий оклад встановлено на рівні 3 028 грн. Єдиний податок для ФОПів першої групи становитиме 302,8 грн на місяць. Соціальна податкова пільга: базова — 1 514 грн, підвищена — 2 271 грн. Максимальна допомога по безробіттю в умовах воєнного стану не перевищуватиме 8 000 грн.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні планують змінити не лише розмір прожиткового мінімуму, а й методику його розрахунку, щоб вона точніше відображала потреби населення.

Також ми розповідали, що мінімальна зарплата востаннє зростала у квітні 2024 року і нині становить 8 000 грн на місяць. Хоча цієї суми й так замало, деякі працівники отримують ще менше.