Соцстандарты в Украине — каким будет прожиточный минимум с 1 июня

Деньги возле мобильного телефона. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прожиточный минимум — это сумма денег, которой должно хватить человеку на самое необходимое: еду, одежду, лекарства и другие базовые потребности для нормальной жизни и сохранения здоровья. Обычно его пересматривают в начале года, но в 2025 этот показатель решили не повышать.

О том, каким будет прожиточный минимум в июне 2025 года и что зависит от его размера, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Размер прожиточного минимума в июне 2025 года

С 1 января размеры прожиточного минимума для украинцев не изменились. Это предусмотрено Законом о Государственном бюджете Украины на 2025 год. Как и в прошлом году, суммы останутся на таком уровне:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для трудоспособных лиц — 3 028 грн;

для лиц, утративших трудоспособность — 2 361 грн;

общий показатель прожиточного минимума — 2 920 грн.

Отдельные значения закреплены и для госслужащих. Для расчета должностных окладов судей, работников налоговой, таможенной и других госорганов сумма составляет 2 102 грн, а для определения зарплат прокуроров окружных прокуратур — 1 600 грн.

Чем важен прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это основа для расчета многих выплат и норм. Он влияет на:

Пенсии: минимальная пенсия рассчитывается на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных. Социальную помощь: объемы выплат зависят от возраста или статуса получателя. Алименты: их размер зависит от прожиточного минимума ребенка. Помощь по безработице: минимальные и максимальные суммы также зависят от ПМ. Налоги: используется для расчета льгот и необлагаемого минимума. Штрафы: сумма админвзысканий зависит от прожиточного минимума для трудоспособных.

Хотя в 2025 году прожиточные минимумы остаются неизменными, власти уверяют, что базовый уровень соцзащиты будет сохранен. Также правительство работает над тем, чтобы в 2026-2027 годах найти возможности для повышения социальных стандартов.

Ранее мы писали, что Пенсионный фонд Украины установил обновленный показатель средней заработной платы, который будет применяться при начислении пенсионных выплат. В апреле он достиг 19 856 гривен 19 копеек.

Также мы рассказывали, что в июне 2025 года внутренне перемещенные лица продолжат получать ежемесячную денежную поддержку от государства. Кабинет Министров принял решение продлить предоставление этой помощи для граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях.