Соцстандарти в Україні — яким буде прожитковий мінімум з 1 червня

Гроші біля мобільного телефону. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прожитковий мінімум — це сума грошей, якої повинно вистачити людині на найнеобхідніше: їжу, одяг, ліки та інші базові потреби для нормального життя і збереження здоров’я. Зазвичай його переглядають на початку року, але у 2025 цей показник вирішили не підвищувати.

Про те, яким буде прожитковий мінімум у червні 2025 року та що залежить від його розміру, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Розмір прожиткового мінімуму в червні 2025 року

З 1 січня розміри прожиткового мінімуму для українців не змінилися. Це передбачено Законом про Державний бюджет України на 2025 рік. Як і торік, суми залишаться на такому рівні:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для працездатних осіб — 3 028 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн;

загальний показник прожиткового мінімуму — 2 920 грн.

Окремі значення закріплені й для держслужбовців. Для розрахунку посадових окладів суддів, працівників податкової, митної та інших держорганів сума становить 2 102 грн, а для визначення зарплат прокурорів окружних прокуратур — 1 600 грн.

Чим важливий прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум — це основа для розрахунку багатьох виплат і норм. Він впливає на:

Пенсії: мінімальна пенсія розраховується на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних. Соціальну допомогу: обсяги виплат залежать від віку чи статусу отримувача. Аліменти: їхній розмір залежить від прожиткового мінімуму дитини. Допомогу з безробіття: мінімальні й максимальні суми також залежать від ПМ. Податки: використовується для розрахунку пільг та неоподатковуваного мінімуму. Штрафи: сума адмінстягнень залежить від прожиткового мінімуму для працездатних.

Хоча у 2025 році прожиткові мінімуми залишаються незмінними, влада запевняє, що базовий рівень соцзахисту буде збережено. Також уряд працює над тим, щоб у 2026–2027 роках знайти можливості для підвищення соціальних стандартів.

Раніше ми писали, що Пенсійний фонд України встановив оновлений показник середньої заробітної плати, який застосовуватиметься під час нарахування пенсійних виплат. У квітні він сягнув 19 856 гривень 19 копійок.

Також ми розповідали, що у червні 2025 року внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати щомісячну грошову підтримку від держави. Кабінет Міністрів прийняв рішення подовжити надання цієї допомоги для громадян, які опинилися в складних життєвих умовах.