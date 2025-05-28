В Україні оновили важливий показник для пенсіонерів — як це вплине на виплати громадян

Люди в приймальній ПФУ. Фото: УНІАН

Пенсійний фонд України затвердив новий показник середньої заробітної плати, який буде враховуватись при розрахунку пенсій. У квітні ця сума становила 19 856 гривень 19 копійок.

Про те, як цей показник вплине на виплати людей похилого віку, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Оновлене значення буде використано для розрахунків пенсійних виплат за квітень 2025 року.

"26 травня 2025 року Пенсійний фонд ухвалив оновлену середню зарплату (дохід), з якої сплачувались страхові внески", — повідомила пресслужба установи.

Пенсійні нарахування в Україні здійснюються за формулою:

середня зарплата за останні три роки × тривалість страхового стажу × співвідношення вашої зарплати до середньої × 1%.

На сьогодні базовий розмір середньої зарплати за останні три роки становить 15 057,09 грн — це орієнтир, від якого розраховуються пенсії. Однак з наступного року база буде переглянута з урахуванням квітневого показника 2025 року.

Крім того, цей оновлений показник вплине на коефіцієнт співвідношення вашого заробітку до середнього, що також входить до формули обчислення пенсії.

Як це вплине на індексацію пенсій

Індексація пенсій проводиться щорічно із застосуванням спеціального коефіцієнта. Його обчислюють як суму 50% рівня інфляції за попередній рік та 50% середнього темпу зростання зарплат за три роки. Тобто чим швидше зростають зарплати в країні, тим відчутніше збільшуються пенсії внаслідок індексації.

Раніше ми писали, що після індексації деякі українські пенсіонери втратили щомісячні доплати за віком. Так сталось через перевищення встановленого ліміту пенсії, який не дозволяє нарахування надбавок.

Також ми розповідали, що пенсіонерам в Україні гарантують право на безоплатний проїзд у транспорті, проте не всі можуть ним скористатися. Обов’язкова умова — наявність пенсійного посвідчення. Без нього доведеться платити як звичайному пасажиру.