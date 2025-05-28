В Украине обновили важный показатель для пенсионеров — как это повлияет на выплаты граждан

Люди в приемной ПФУ. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд Украины утвердил новый показатель средней заработной платы, который будет учитываться при расчете пенсий. В апреле эта сумма составляла 19 856 гривен 19 копеек.

О том, как этот показатель повлияет на выплаты пожилых людей, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Обновленное значение будет использовано для расчетов пенсионных выплат за апрель 2025 года.

"26 мая 2025 года Пенсионный фонд принял обновленную среднюю зарплату (доход), с которой уплачивались страховые взносы", — сообщила пресс-служба учреждения.

Пенсионные начисления в Украине осуществляются по формуле:

средняя зарплата за последние три года × продолжительность страхового стажа × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%.

На сегодня базовый размер средней зарплаты за последние три года составляет 15 057,09 грн — это ориентир, от которого рассчитываются пенсии. Однако со следующего года база будет пересмотрена с учетом апрельского показателя 2025 года.

Кроме того, этот обновленный показатель повлияет на коэффициент соотношения вашего заработка к среднему, что также входит в формулу расчета пенсии.

Как это повлияет на индексацию пенсий

Индексация пенсий проводится ежегодно с применением специального коэффициента. Его вычисляют как сумму 50% уровня инфляции за предыдущий год и 50% среднего темпа роста зарплат за три года. То есть чем быстрее растут зарплаты в стране, тем ощутимее увеличиваются пенсии в результате индексации.

Ранее мы писали, что после индексации некоторые украинские пенсионеры потеряли ежемесячные доплаты по возрасту. Так произошло из-за превышения установленного лимита пенсии, который не позволяет начисление надбавок.

Также мы рассказывали, что пенсионерам в Украине гарантируют право на бесплатный проезд в транспорте, однако не все могут им воспользоваться. Обязательное условие — наличие пенсионного удостоверения. Без него придется платить как обычному пассажиру.