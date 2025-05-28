В Украине обновили важный показатель для пенсионеров — как это повлияет на выплаты граждан

ПФУ обновил важный показатель для пенсий — как изменятся выплаты
Пенсионный фонд Украины утвердил новый показатель средней заработной платы, который будет учитываться при расчете пенсий. В апреле эта сумма составляла 19 856 гривен 19 копеек.
О том, как этот показатель повлияет на выплаты пожилых людей, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Что изменилось для будущих пенсионеров
Обновленное значение будет использовано для расчетов пенсионных выплат за апрель 2025 года.
"26 мая 2025 года Пенсионный фонд принял обновленную среднюю зарплату (доход), с которой уплачивались страховые взносы", — сообщила пресс-служба учреждения.
Пенсионные начисления в Украине осуществляются по формуле:
средняя зарплата за последние три года × продолжительность страхового стажа × соотношение вашей зарплаты к средней × 1%.
На сегодня базовый размер средней зарплаты за последние три года составляет 15 057,09 грн — это ориентир, от которого рассчитываются пенсии. Однако со следующего года база будет пересмотрена с учетом апрельского показателя 2025 года.
Кроме того, этот обновленный показатель повлияет на коэффициент соотношения вашего заработка к среднему, что также входит в формулу расчета пенсии.
Как это повлияет на индексацию пенсий
Индексация пенсий проводится ежегодно с применением специального коэффициента. Его вычисляют как сумму 50% уровня инфляции за предыдущий год и 50% среднего темпа роста зарплат за три года. То есть чем быстрее растут зарплаты в стране, тем ощутимее увеличиваются пенсии в результате индексации.
Ранее мы писали, что после индексации некоторые украинские пенсионеры потеряли ежемесячные доплаты по возрасту. Так произошло из-за превышения установленного лимита пенсии, который не позволяет начисление надбавок.
Также мы рассказывали, что пенсионерам в Украине гарантируют право на бесплатный проезд в транспорте, однако не все могут им воспользоваться. Обязательное условие — наличие пенсионного удостоверения. Без него придется платить как обычному пассажиру.
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