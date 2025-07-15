Прокурора уволили из-за шоу Супермама — что случайно рассекретила жена

Прокурор потерял работу из-за Супермамы — что сделала его жена
Жена прокурора снялась в эпизоде популярного реалити-шоу "Супермама" на телеканале СТБ, чем спровоцировала увольнение мужа с работы. Она обнародовала информацию об аренде дома в Буче площадью 130 квадратных метров. Однако выяснилось, что чиновник не задекларировал эти расходы.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как участие в "Супермаме" стоило прокурору работы.
Кого уволили с должности
Работу потерял заместитель руководителя Специализированной экологической прокуратуры — начальник управления защиты интересов государства в сфере охраны окружающей природной среды Офиса Генерального прокурора Александр Малеев. Решение об увольнении приняли на заседании Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров 9 июля 2025 года.
В ноябре 2024 года на телеканале СТБ вышел 51 эпизод 8 сезона шоу "Супермама". В нем приняла участие жена Александра — Анна. Она продемонстрировала, как живет в арендованном частном доме площадью 130 кв.м., расположенном на территории природно-заповедного фонда. Закон запрещает строить жилье в таких регионах.
"Вместо того, чтобы расследовать факт незаконной застройки, чиновник сам воспользовался этим жильем. Стоимость аренды такого дома в Буче составляет около трех тысяч долларов в месяц, а общая рыночная цена дома с участком — примерно 1,5 миллиона долларов", — отметили журналисты СТОПКОР.
Благодаря программе выяснились еще некоторые интересные детали. Во-первых, в Одессе Малеев пользуется услугами уборщицы. Во-вторых, неподалеку дома в Буче живет его бывшая жена Татьяна, которой Александр арендует квартиру за 15 000 грн в месяц и дает 30 000 грн на личные нужды.
Проблемы с декларацией
Скандал возник на фоне декларации за 2023 год. Государственные служащие должны ежегодно обнародовать информацию об имущественном состоянии и доходах, она доступна для ознакомления в Едином государственном реестре деклараций. Если просмотреть сведения, поданные Малаевым, то в них не найдется ничего о расходах на аренду дома.
Бывший прокурор не задекларировал:
- жилье в Буче, в котором проживает его семья;
- расходы на уборщиц;
- аренду квартиры для бывшей жены и ежемесячное содержание;
- расходы, связанные с пребыванием жены Анны в США;
- недвижимость в элитном жилом комплексе Kadorr на побережье Черного моря в Одессе.
Это привело к проблеме в виде привлечения к дисциплинарной ответственности и наложения взыскания в виде увольнения с должности в органах прокуратуры.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, налоговики могут прийти с проверкой к юридическим/физическим лицам и ФЛП. Дабы избежать мониторинга, нужно придерживаться рекомендаций, в частности использовать реальные юридические адреса, выбирать надежных контрагентов, вовремя платить налоги.
Также мы писали, что некоторые прокуроры, судьи и народные депутаты получают специальные пенсии, размеры которых доходят до сотен тысяч гривен в месяц. Больше всего выплачивают судьям — до 390 тысяч, а прокуроры имеют от 119 до 219 тысяч гривен.
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