Прокурора звільнили через шоу Супермама — що випадково розсекретила дружина

Олександр і Ганна Малаєві. Фото: maleyeva_anna/Instagram

Дружина прокурора знялася в епізоді популярного реаліті-шоу "Супермама" на телеканалі СТБ, чим спровокувала звільнення чоловіка з роботи. Вона оприлюднила інформацію про оренду будинку в Бучі площею 130 квадратних метрів. Однак з’ясувалося, що посадовець не задекларував ці витрати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як участь в "Супермамі" коштувала прокурору роботи.

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Кого звільнили з посади

Роботу втратив заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури — начальник управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища Офісу Генерального прокурора Олександр Малєєв. Рішення про звільнення ухвалили на засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 9 липня 2025 року.

У листопаді 2024 року на телеканалі СТБ вийшов 51-й епізод 8-го сезону шоу "Супермама". В ньому взяла участь дружина Олександра — Ганна. Вона продемонструвала, як живе в орендованому приватному будинку площею 130 кв.м, розташованому на території природно-заповідного фонду. Закон забороняє будувати житло в таких регіонах.

"Замість того, щоб розслідувати факт незаконної забудови, посадовець сам скористався цим житлом. Вартість оренди такого будинку в Бучі становить близько трьох тисяч доларів на місяць, а загальна ринкова ціна будинку з ділянкою — приблизно 1,5 мільйона доларів", — зазначили журналісти СТОПКОР.

Завдяки програмі з’ясували ще деякі цікаві деталі. По-перше, в Одесі Малєєв користується послугами прибиральниці. По-друге, неподалік будинку в Бучі мешкає його колишня дружина Тетяна, якій Олександр орендує квартиру за 15 000 грн на місяць і дає 30 000 грн на особисті потреби.

Проблеми з декларацією

Скандал виник на тлі декларації за 2023 рік. Державні службовці повинні щороку оприлюднювати інформацію про майновий стан і доходи, вона доступна для ознайомлення в Єдиному державному реєстрі декларацій. Якщо проглянути відомості, подані Малаєвим, то в них не знайдеться нічого про витрати на оренду будинку.

Колишній прокурор не задекларував:

житло в Бучі, в якому мешкає його родина;

витрати на прибиральниць;

оренду квартири для колишньої дружини і щомісячне утримання;

витрати, пов’язані з перебуванням дружини Ганни у США;

нерухомість в елітному житловому комплексі Kadorr на узбережжі Чорного моря в Одесі.

Це призвело до проблеми у вигляді притягнення до дисциплінарної відповідальності та накладення стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, податківці можуть прийти з перевіркою до юридичних/фізичних осіб і ФОПів. Аби уникнути моніторингу, потрібно дотримуватися рекомендацій, окрема використовувати реальні юридичні адреси, обирати надійних контрагентів, вчасно сплачувати податки тощо.

Також ми писали, що деякі прокурори, судді та народні депутати отримують спеціальні пенсії, розміри яких доходять до сотень тисяч гривень у місяць. Найбільше виплачують суддям — до 390 тисяч, а прокурори мають від 119 до 219 тисяч гривень.