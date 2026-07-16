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Главная Экономика Поездка Проезд в Киеве: пассажиры пожаловались на двойную оплату

Проезд в Киеве: пассажиры пожаловались на двойную оплату

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 10:34
Подорожание проезда в Киеве: с некоторых пассажиров взимают двойную плату
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

С 15 июля выросли тарифы на проезд в Киеве. Пассажирам приходится платить за одну поездку в метро, трамвае и троллейбусе уже не 8, а 30 гривен. Пользователи сети пожаловались на то, что с них взимается сразу двойная стоимость проезда — и новая, и старая.

Соответствующей публикацией поделилась пользовательница toovika в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Новые тарифы в киевском метро

Пассажирка рассказала, что вместо 30 гривен за проезд с нее сняли сразу 38 гривен. Вероятно, списались сразу две суммы: по новому и по старому тарифу — 30 и 8 гривен.

"Метро по 30 или 38? У вас сколько списывают? Потому что у меня почему-то 38", — пожаловалась пользовательница сети.

Украинцы в комментариях к публикации высказали предположения, за что именно была взыскана соответствующая сумма.

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"30 — за пользование вагоном, а 8 — за пользование станцией".

"За доставку вагона".

"Они тестируют, ещё не определились".

"Люди хотели, чтобы цена была 8. Они и добавили 8".

Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена за разъяснениями.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы за перевозку таких пассажиров.

Также Новини.LIVE писали, что с 15 июля в Киеве вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Однако у пассажиров есть возможность сэкономить. В частности, можно заранее приобрести поездки.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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