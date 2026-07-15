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Главная Экономика Поездка Самый дорогой транспорт Европы: сколько придется заплатить за проездной

Самый дорогой транспорт Европы: сколько придется заплатить за проездной

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 09:35
Общественный транспорт в Европе: в какой столице самый дорогой проездной
Люди ждут троллейбус в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Уже с 15 июля в Киеве повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Одна поездка на метро, трамвае и троллейбусе обойдется жителям вместо привычных 8 сразу в 30 гривен. То есть пассажирам придется платить за проезд почти в 4 раза больше.

Новини.LIVE выясняли, жители каких европейских столиц платят за проезд больше всего и какое место в этом рейтинге занимает Киев.

Где в Европе самые дорогие проездные

Самые дорогие поездки на общественном транспорте обойдутся пассажирам в столице Великобритании Лондоне. Цена зависит от зон, времени суток и способа оплаты. Одна поездка на трамвае и автобусе стоит более 2 евро, на метро — от 3,6 евро. Месячный абонемент на все зоны и виды транспорта обойдется в 235 евро.

В Берлине, столице Германии, поездки обходятся пассажирам недешево. Разовые билеты на городской транспорт стоят 4 евро. За месячный проездной в среднем придется выложить около 114 евро.

В других европейских столицах за месячный проездной придется заплатить следующую сумму:

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  • Амстердам (Нидерланды) — 129 евро;
  • Берлин (Германия) — 114 евро;
  • Стокгольм (Швеция) — 100 евро;
  • Париж (Франция) — 90,8 евро;
  • Берн (Швейцария) — 85 евро;
  • Вена (Австрия) — 75 евро.
Найдорожчий транспорт Європи: скільки доведеться викласти за проїзний - фото 1
Стоимость проездных в Европе. График: Новости.LIVE

Уже с 15 июля в Киеве стоимость проезда вырастет почти в 4 раза. В частности, за одну поездку на метро, автобусе, трамвае или троллейбусе киевлянам и гостям города придется заплатить 30 грн. За месячный безлимитный проездной придется выложить уже 3 656 грн (71 евро).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы за перевозку таких пассажиров.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине изменились условия пользования общественным транспортом. Некоторые категории пассажиров лишились права на льготный проезд. В то же время им доступны проездные со скидкой.

Европа проезд общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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