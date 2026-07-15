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Головна Економіка Поїздка Найдорожчий транспорт Європи: скільки доведеться викласти за проїзний

Найдорожчий транспорт Європи: скільки доведеться викласти за проїзний

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 09:35
Громадський транспорт у Європі: в якій столиці найдорожчий проїзний
Люди чекають на тролейбус в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Вже з 15 липня у Києві зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Одна поїздка в метро, трамваї та тролейбусі обійдеться мешканцям замість звичних 8 одразу у 30 гривень. Тобто пасажирам доведеться сплачувати за дорогу майже в 4 рази. більше.

Новини.LIVE з’ясовували, мешканці яких європейських столиць платять за проїзд найбільше та яку сходинку в цьому рейтингу посідає Київ.

Де в Європі найдорожчі проїзні

Найдорожчі поїздки в транспорті обійдуться пасажирам у столиці Британії Лондоні. Ціна залежить від зон, часу доби та способу оплати. Одна поїздка в трамваї та автобусі вартує понад 2 євро, на метро — від 3,6 євро. Місячний абонемент на усі зони та види транспорту обійдеться у 235 євро.

У Берліні, столиці Німеччини, поїздки обходяться пасажирам недешево. Разові квитки на міський транспорт вартують 4 євро. За проїзний на місяць в середньому доведеться викласти близько 114 євро.

В інших європейських столицях за місячний проїзний треба віддати таку суму:

Читайте також:
  • Амстердам (Нідерланди) — 129 євро;
  • Берлін (Німеччина) — 114 євро;
  • Стокгольм (Швеція) — 100 євро;
  • Париж (Франція) — 90,8 євро;
  • Берн (Швейцарія) — 85 євро;
  • Відень (Австрія) — 75 євро.
Найдорожчий транспорт Європи: скільки доведеться викласти за проїзний - фото 1
Вартість проїзних в Європі. Графіка: Новини.LIVE

Вже з 15 липня в Києві зросте проїзд майже в 4 рази. Зокрема, за одну поїздку на метро, автобусі, трамваї чи тролейбусі киянам та гостям міста доведеться віддати 30 грн. За місячний безлімітний проїзний доведеться викласти вже 3 656 грн (71 євро) грн. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні змінилися умови користування громадським транспортом. Деякі категорії пасажирів втратили право на пільговий проїзд. Водночас їм доступні проїзні зі знижкою. 

Європа проїзд громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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