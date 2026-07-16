Здорожчання проїзду в Києві: з деяких пасажирів стягують подвійну плату

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

З 15 липня виросли тарифи на проїзд в Києві. Пасажирам доводиться сплачувати за одну поїздку в метро, трамваї та тролейбусі вже не 8, а 30 гривень. Користувачі мережі поскаржилися на те, що в них знімає ща проїзд одразу подвійну вартість — і нову, і стару.

Відповідною публікацією поділилась користувачка toovika в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Нові тарифи в метро Києва

Пасажирка розповіла, що замість 30 гривень за проїзд в неї зняло одразу 38 гривень. Ймовірно, стягнулися одразу дві суми, за новим та старим тарифом — 30 та 8 гривень.

"Метро по 30 чи 38? У вас скільки знімає? Бо у мене чогось 38", — поскаржилася користувачка мережі.

Українці у коментарях до публікації припустили, за що саме була стягнута відповідна сума.

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"30 — за користування вагоном, а 8 — за користування станцією".

"За доставку вагона".

"Вони тестують, ще не визначилися".

"Люди хотіли, щоб ціна була 8. Вони й додали 8".

Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену за роз'ясненням.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, що з 15 липня в Києві зросте вартість проїзду в громадському транспорті. Проте в пасажирів є можливість зекономити. Зокрема, можна заздалегідь придбати поїздки.