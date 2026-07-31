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Главная Экономика Поездка Гарантированное трудоустройство: украинкам предложили новую профессию

Гарантированное трудоустройство: украинкам предложили новую профессию

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 18:30
Женщины могут бесплатно пройти обучение на водителя в рамках проекта She Drives
Женщина за рулем, автобус на остановке. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Женщины могут бесплатно пройти обучение на водителя автобуса или грузовика. Проект She Drives запускает новый набор на обучение. Женщины могут бесплатно пройти обучение на водителя и гарантированно получить работу после его завершения. Подать заявку можно с 27 июля по 31 августа 2026 года.

Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, передают Новини.LIVE.

Что уже удалось сделать проекту

Это уже не первый набор. С начала работы She Drives более 100 женщин уже прошли обучение. А более 40 выпускниц устроились водителями автобусов или грузовиков. Это показывает, что транспортная отрасль всё больше открывается для женщин, а профессия водителя перестаёт быть чем-то необычным.

Какие направления обучения доступны

Участницы могут выбрать один из четырёх вариантов:

  1. Обучение на водителя автобуса (категория "D") проходит в Виннице, Днепре, Запорожье, Киеве, Кривом Роге, Львове, Николаеве, Харькове и Хмельницком.
  2. Управлять грузовиком весом свыше 7,5 тонн (категория "C") можно научиться в Виннице, Кривом Роге, Одессе и Хмельницком.
  3. Для тех, кто хочет управлять грузовиком с прицепом (категория "CE"), обучение доступно в Белой Церкви, Днепре, Запорожье, Киеве, Львове, Одессе и Харькове.
  4. А стать водительницей троллейбуса (категория "T") можно в Черкассах.

Примут на обучение не всех

Предпочтение будет отдано женщинам, проживающим в регионах, где проходит обучение. Также они должны иметь полное среднее образование и опыт вождения. А главное — искренне настроены пройти курс и затем работать по специальности.

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Что получат участницы, кроме прав

Обучение будет проходить в автошколах-партнерах. Теория, практика и экзамены по всем правилам. Но это еще не все.

Участницы также получат психологическую поддержку, лекции по развитию личных и профессиональных навыков, а также помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям. По окончании обучения женщин трудоустраивают в компаниях-партнерах проекта.

Почему это важно именно сейчас

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник отмечает, что транспортная отрасль Украины сейчас остро нуждается в новых специалистах. Устаревшие стереотипы не должны мешать людям раскрывать свой потенциал. Представительница ООН-Женщины в Украине Сабин Фрейзер Гюнеш добавила, что когда женщины получают доступ к обучению и поддержке, они не только строят собственную карьеру, но и укрепляют экономику и сообщества.

Как подать заявку

Заполнить анкету можно на сайте проекта. По завершении приема заявок команда проекта рассмотрит анкеты и проведет отбор. После чего отобранных участниц пригласят на следующие этапы.

Недавно Новини.LIVE сообщали о возможной отмене авиарейсов в Европе. В связи с реконструкцией взлетно-посадочных полос в 2028 году аэропорт Шарлеруа в Бельгии закроется на 11 недель. Популярные лоукостеры Ryanair и WizzAir осуществляют авиарейсы через этот аэропорт.

Также Новини.LIVE сообщали, почему продолжительность некоторых остановок в поезде составляет всего минуту. Об этой проблеме написал один из пользователей соцсети Threads. В сообщении, адресованном Укрзализныце, пользователи напомнили, что раньше некоторые остановки длились не менее 10 минут.

женщины профессии водители
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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