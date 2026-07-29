Проезд в маршрутках в Киеве: тарифы могут вырасти до 25 гривен

Подорожание проезда в маршрутке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Уже с 1 августа в маршрутках Киева может вырасти стоимость проезда. Однако на данный момент окончательное решение о ежедневном повышении тарифов частными перевозчиками принято не было.

Об этом заявил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко в комментарии "Экономической правде", передает Новини.LIVE.

Подорожание проезда в маршрутках Киева

По его словам, некоторые частные перевозчики предупредили о повышении цены на проезд в маршрутках уже с 1 августа. Цена одной поездки может вырасти с 20 до 25 гривен.

"Такое повышение планируется, поскольку тариф по Киеву должен быть единым, унифицированным. Но окончательное решение еще не принято", — сказал эксперт.

Частные перевозчики объясняют рост цен на проезд подорожанием топлива, а также острым дефицитом кадров из-за усложнения процесса найма водителей маршруток.

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