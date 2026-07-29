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Главная Экономика Поездка В Киеве может снова подорожать проезд: кому придется платить больше

В Киеве может снова подорожать проезд: кому придется платить больше

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 18:32
Проезд в маршрутках в Киеве: тарифы могут вырасти до 25 гривен
Подорожание проезда в маршрутке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Уже с 1 августа в маршрутках Киева может вырасти стоимость проезда. Однако на данный момент окончательное решение о ежедневном повышении тарифов частными перевозчиками принято не было.

Об этом заявил председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко в комментарии "Экономической правде", передает Новини.LIVE.

Подорожание проезда в маршрутках Киева

По его словам, некоторые частные перевозчики предупредили о повышении цены на проезд в маршрутках уже с 1 августа. Цена одной поездки может вырасти с 20 до 25 гривен.

"Такое повышение планируется, поскольку тариф по Киеву должен быть единым, унифицированным. Но окончательное решение еще не принято", — сказал эксперт.

Частные перевозчики объясняют рост цен на проезд подорожанием топлива, а также острым дефицитом кадров из-за усложнения процесса найма водителей маршруток.

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С 15 июля одна поездка в общественном транспорте Киева (автобусе, метро, трамвае, троллейбусе и фуникулере) стоит 30 гривен. Стоимость проезда выросла сразу почти в 4 раза.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, вместо 30 гривен взимается 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен были списаны за одну из прошлых поездок, и посоветовали обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы на перевозку таких пассажиров.

Киев транспорт проезд
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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