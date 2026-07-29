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Головна Економіка Поїздка У Києві може знову подорожчати проїзд: кому доведеться платити більше

У Києві може знову подорожчати проїзд: кому доведеться платити більше

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 18:32
Проїзд в маршрутках в Києві: тарифи можуть зрости до 25 гривень
Здорожчання проїзду в маршрутка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Вже з 1 серпня в маршрутках Києва може зрости вартість проїзду. Проте наразі остаточне рішення щодня підняття вартості тарифів приватними перевізниками ухвалене не було.

Про це заявив голова Асоціації перевізників Києва і Київської області Ігор Мойсеєнко в коментарі "Економічній правді", передає Новини.LIVE.

Здорожчання проїзду в маршрутках Києва

За його словами, деякі приватні перевізники попередили про зростання ціни на проїзд у маршрутках вже із 1 серпня. Ціна однієї поїздки може зрости з 20 до 25 гривень.

"Таке підняття планується, бо тариф має бути по Києву один, уніфікований. Але остаточне рішення ще не прийнято", — сказав експерт.

Приватні перевізники пояснюють зростання цін на проїзд здорожчанням пального, а також гострим дефіцитом кадром через ускладнення процесу бронювання водіїв маршруток.

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З 15 липня одна поїздка у громадському транспорті Києва (автобусі, метрополітені, трамваї, тролейбусі та фунікулері) коштує 30 гривень. Вартість проїзду зросла одразу майже у 4 рази.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.

Київ транспорт проїзд
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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