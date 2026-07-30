Один из крупнейших аэропортов Европы отменит сотни рейсов: что произошло

Пассажиры в аэропорту. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В 2028 году один из крупнейших европейских аэропортов временно приостановит свою работу. Аэропорт Шарлеруа в столице Бельгии Брюсселе будет закрыт на 11 недель в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы и модернизацией аэропорта.

Об этом сообщает The Sun, передает Новини.LIVE.

Модернизация аэропорта Шарлеруа

Во время закрытия аэропорта Шарлеруа будет проведена его модернизация. По предварительным оценкам, на его развитие планируется потратить около 50 миллионов евро. Изменения коснутся всех рейсов в период с 15 августа по 31 октября 2028 года.

Среди авиакомпаний, осуществляющих рейсы в и из этого аэропорта, есть популярные лоукостеры Ryanair и Wizz Air. Этим авиакомпаниям придется временно перенаправлять свои рейсы в другие аэропорты.

"Полная реконструкция единственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Шарлеруа, а также другие масштабные работы по модернизации инфраструктуры запланированы компанией SOWAER (которая отвечает за эти работы) на вторую половину 2028 года", — говорится в сообщении.

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Аэропорт Шарлеруа является вторым по величине аэропортом в Бельгии, и ожидается, что эти работы затронут два миллиона пассажиров.

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